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COVID-19: Дополнительный госпиталь для больных коронавирусом развернут в Приморье

04 Мая 2020, 16:19 | Приморье

Госпиталь на 50 коек для лечения больных коронавирусом развернут на базе детско-спортивного комплекса «Водник» в Находке. Подготовку к работе медучреждения проинспектировал Губернатор Олег Кожемяко в понедельник, 4 мая.

В госпитале планируется размещать тех больных COVID-19, у которых заболевание протекает в легкой форме. Койки для пациентов разместятся в спортзале, а во вспомогательных помещениях – раздевалки для медперсонала. Само пространство госпиталя разделят на «чистую» и «грязную» зоны.

Оборудованием госпиталя займутся сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю и краевого министерства по делам ГО и ЧС. Спасатели привезут и установят кровати, строители возведут разделяющие помещения легкоразборные ширмы, проведут косметический ремонт, постелят линолеум.

По словам Олега Кожемяко, госпиталь будет развернут в течение двух-трех суток.

«Находка занимает второе место в Приморье по числу заболевших коронавирусом, ситуация очень серьезная. Поэтому сейчас принимаем меры, чтобы ее стабилизировать. В разворачиваемом госпитале разместим больных с легкой формой заболевания, не требующих специального медоборудования», – обозначил Губернатор.

Глава региона добавил, что развертывание таких госпиталей на базе спортивных, торговых центров – общепринятая российская и международная практика.

Напомним, с начала эпидемии, общее число заболевших COVID-19 в Приморье составляет 547 человек.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
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Теги: covid-19  диагноз  кожемяко  коронавирус  самоизоляция 



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