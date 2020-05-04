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Еще 33 жителя Приморского края победили коронавирус и возвращаются домой
Общее число выздоровевших пациентов с начала эпидемии – 99 человек
По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки выписано 11 человек, из которых четверо детей.
«Это две девочки-сестры 5 и 7 лет. А также два мальчика из разных семей, одному малышу всего 2 месяца», – сообщили в детском инфекционном госпитале.
Главный инфекционист Приморского края, начальник госпиталя COVID+ во Владивостоке Анна Симакова сообщила, что в понедельник, 4 мая, получены результаты еще 22 пациентов госпиталя.
«Итоговые тесты показали отсутствие вируса в организме. Всех готовим к выписке», – обозначила она.
Напомним, что с начала эпидемии диагноз «COVID-19» в Приморье подтвердился у 547 человек. 12% из них – 99 пациентов – уже успешно справились с болезнью.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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