COVID-19: Число заболевших коронавирусом в Приморье близится к 550 - большинство женщины

53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в Приморском крае за минувшие сутки. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба под руководством Губернатора Олега Кожемяко в понедельник, 4 мая.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, с начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморье составляет 547 человек.

«Большинство пациентов – женщины. Основным путем заражения на сегодняшний день является семейно-бытовой контакт», – отметила она.

Первое место по числу заболевших занимает Владивосток, на втором – Находка, на третьем – Артем. Далее идут Михайловский район, Дальнереченск, Лесозаводск и Партизанск.

Напомним, что в настоящее время в Приморье 66 человек успешно завершили курс лечения от коронавируса и выписаны домой, четыре случая закончились летальным исходом.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.