Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ученые установили практически неуязвимую для коронавируса категорию людей
Тем временем приморцам, которые застряли за рубежом, подсказали алгоритм дальнейших действий
Кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что пик заболеваемости коронавирусом наступит в России в конце апреля — начале мая. Об этом сообщает интернет-издание «Накануне».
По мнению Куринного, многие россияне могут принять коронавирус за обычную простуду и не обратиться к врачам, если болезнь будет протекать в легкой форме.
К эпидемии вроде как готовы…
Депутат отметил, что в случае широкого распространения вируса могут проявиться проблемы с материально-техническим обеспечением больниц, в частности, современной дыхательной аппаратурой.
«Больницы есть, боксы есть, куда больных поместить есть, а вот как вести тяжелую группу, хватит ли на это ресурсов - здесь у нас большие сомнения», - заявил Куринный.
«Забугорным» приморцам дали полезные контакты
Вернуться на Родину из Республики Корея приморцы могут на чартерных рейсах, организованных авиакомпаниями «Аврора» и «S7». О такой возможности для россиян сообщил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков со ссылкой на компании.
Вступило в силу распоряжение Правительства Российской Федерации о временном ограничении на въезд иностранных граждан из Республики Корея в воздушных пунктах пропуска с 1 марта. Чтобы организовать выезд россиян с территории иностранного государства и выезд из России южнокорейцев в свою страну организована работа двух авиакомпаний в чартерном формате.
«Авиакомпания “S7” вывозит с территории Республики Корея тех граждан, которые приобрели билеты на рейсы именно этого перевозчика. В свою очередь, “Аврора” организует возврат неограниченного круга лиц – граждан как России, так и других государств. В обратную сторону, на территорию Республики Корея, обеспечивается вывоз и южнокорейцев, и граждан других стран, летящих непосредственно в Республику Корея или транзитом», – отмечает Константин Шестаков.
Пассажиры с купленными авиабилетами вправе рассчитывать на возврат их стоимости. Для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен.
Для обмена или возврата авиабилетов S7 Airlines необходимо связаться с контактным центром по телефону: 8 (800) 700-07-07 (для бесплатных звонков по России), или по номеру: +7 (495) 777-99-99.
По вопросам вынужденных возвратов авиабилетов на рейсы в/из Кореи с датами вылета, начиная с 1 марта 2020 года, по всем перечисленным маршрутам компании «Аврора» необходимо обращаться в контакт-центр «Аэрофлота» по бесплатному телефону: 8 (800) 444-55-55. Для звонков с территории других государств можно воспользоваться бесплатным телефонами.
По вопросам расписания и выполнения чартерных рейсов необходимо обращаться в контакт-центр «Авроры» по многоканальному телефону: 8 (800) 250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.
Константин Шестаков также отметил, что для граждан России, которые на текущий момент находятся, например, в Таиланде или Индонезии, и планируют возвращаться на Родину через Сеул, необходимо учесть факт временного ограничения авиасообщения.
«В случае отсутствия авиабилета из Сеула во Владивосток необходимо обратиться в офисы “Авроры” или на “горячую линию” для того, чтобы выявить необходимость и возможность приобретения билетов по данному направлению. Возврат возможен и через другие государства и крупные аэропорты. Токио, Сингапур – эти авиационные крупные хабы, связанные с Приморьем, и организация такого перелета возможна», – подчеркнул заместитель председателя Правительства края.
В случае необходимости россияне, которые находятся на территории иностранных государств и принявшие решение о возращении, могут обратиться в представительства России на территории нахождения.
«В случае экстренной ситуации гражданам нужно обращаться в российские загранучреждения. В Республике Корея – это посольство в Сеуле и генконсульство в Пусане. В Таиланде – посольство в Бангкоке. Во Вьетнаме – посольство в Ханое, два генконсульства в Дананге и Хошимине. Везде работают телефоны “горячих линий” или экстренной связи. Можно написать на электронную почту, указанную на сайте, с указанием ФИО и контактов для обратной связи. Можно также установить приложение “Зарубежный помощник”», – отметил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.
Детки - в противовирусной «клетке»?
Ученые проанализировали отчет о случаях заражения коронавирусом, подготовленный центром по контролю и профилактике заболеваний Китая, и нашли категорию людей, которая реже всего заражается COVID-19, пишут «Известия».
Согласно зафиксированным до 11 февраля данным по заражению вирусом в КНР, наименее всего заражению были подвержены дети и подростки. Установлено, что на долю новорожденных, детей, подростков и молодых людей до 19 лет приходится только по 1% случаев заболевания.
По мнению российских вирусологов, коронавирус щадит молодое население планеты, однако нет подтвержденных сведений о безвредности вируса для детей. По словам главы Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Марии Ведуновой, дети практически не инфицируется из-за особенностей иммунной системы. Люди пожилого возраста, которые составляют основную группу риска, имеют ослабленное здоровье и хронические заболевания, поэтому сильнее подвержены заражению.
«Все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей», — подчеркнула она.
Новости партнеров
Новости тематики
- Ученые установили практически неуязвимую для коронавируса категорию людей
- Как распознавать симптомы рака
- 309 рублей за маску
- Роспотребнадзор заявляет: Коронавируса в Приморье нет
- Роспотребнадзор: В Приморье больных с коронавирусом не зарегистрировано
- Коронованная зараза
- Три изоляционных пункта для прибывающих граждан КНР начали работать в Приморье
- 80 классов в 28 школах Приморья закрыли на карантин
- В возникновении коронавируса подозревают летучих мышей
- В Приморье выбрали двух новых главврачей
Новости раздела
- Ученые установили практически неуязвимую для коронавируса категорию людей
- Как распознавать симптомы рака
- 309 рублей за маску
- Роспотребнадзор заявляет: Коронавируса в Приморье нет
- Из общежитий на острове Русском сделали лазарет
- Роспотребнадзор: В Приморье больных с коронавирусом не зарегистрировано
- Для китайских граждан в Приморье открыли три изоляционных пункта
- Коронованная зараза
- Три изоляционных пункта для прибывающих граждан КНР начали работать в Приморье
- Жителей Владивостока зовут бесплатно пройти диспансеризацию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Бегущих из Северной Кореи от коронавируса будут эвакуировать через Владивосток
- Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у троих россиян с Diamond Princess
- Роспотребнадзор в Приморье обнародовал результаты проверки пассажиров с Diamond Princess
- Олигарх назвал реальную ставку ипотеки в России
- Бизнес-Премия Приморского края достанется лучшим
- Россиянам после 40 лет дадут лишний выходной
- Генпрокуратура смягчилась к экс-мэру Владивостока почти на два миллиарда рублей
- Корея становится недоступной
- Прокурору в Приморье заплатят за обвинения в коррупции
- Названы имена самых безопасных и самых опасных водителей