Коронованная зараза

Представители приморских контролирующих органов рассказали, как регион готовится к отражению возможной атаки коронавируса

В правительстве Приморского края прошла пресс-конференция, посвященная вопросам профилактики, диагностики и лечения китайского коронавируса. Спикерами мероприятия выступили заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю Марина КОВТУН, начальник отдела ГУ МЧС международного аэропорта «Владивосток» Борис ДЁМИН, а также заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана МОРОЗОВА.

Специалистами были освещены вопросы организации безопасности граждан, контроля на пропускных пунктах, профилактических мер по предотвращению заражением коронавирусной инфекции.

Убийца средней руки?

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светланы Морозовой, степень инфицирования коронавирусом является невысокой - ниже уровня заболеваемости гриппом и корью. Однако при этом с подачи Роспртребнадзора активно проводятся профилактические мероприятия. Ведомство опирается на чёткий отработанный алгоритм действий.

Прежде всего, это своевременное выявление людей с признаками, не исключающими заражения новым вирусом. Далее «подозреваемые» госпитализируются и на 14 дней изолируются в медицинском учреждении, где у них производится забор биологического материала, который направляется на изучение. Также эксперт отметила, что в Китае смертность от данной инфекции не приближается к критическим показателям и в целом может считаться низкой.

Панику, по мнению представителя Роспотребнадзора, поднимать не стоит. Кстати, большинство случаев летального исхода коснулись только пожилых людей, как правило, имеющих другие сопутствующие заболевания, или людей, поздно обратившихся за медицинской помощью или несвоевременно получивших лечение. «Если будет подтверждён возбудитель, медицинская помощь будет своевременно оказана. Обеспечен стационар. Лица, вовремя получившие помощь, выздоравливали. Заболевание можно вылечить стандартными противовирусными препаратами. Массовых заражений и перегруженности медицинских учреждений не ожидается».

Первым делом самолёты

По информации ответственного за безопасность международного аэропорта «Владивосток» Бориса Дёмина, в настоящее время проводится мониторинг всех международных рейсов. «Несмотря на то, что вводятся ограничения на въезд из Китая, мы понимаем, что пассажиры могут лететь транзитом. При любых вариантах у нас не снижается уровень защиты. Мы также обеспечиваем безопасность своих сотрудников» – отметил Дёмин.

Кроме того, на собрании представителей авиакомпаний было решено, что по прибытии самолета старший бортпроводник обязан будет докладывать о внутренней обстановке во время полёта, для того чтобы впоследствии можно было отследить возможно зараженных пассажиров. В случае если выявляется потенциально зараженное судно, оно может быть оправлено на карантинную стоянку, где предпринимаются дальнейшие действия.

Примечательно, что аэропорт в настоящий момент является единственным местом транзитного потока из Китая, так как, по данным Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, работа железнодорожных и автомобильных пропускных пунктов приостановлена.

Помимо контроля ситуации бортпроводниками в аэропорту «Владивосток» предусмотрено сканирование пассажиров посредством тепловизора, который определяет один из важнейших симптомов заражения коронавирусной инфекцией - повышенную температуру тела. Также сотрудниками аэропорта проводится анкетирование прибывших из других стран пассажиров на предмет инфицирования. «Пока решений о переносах и отмене рейсов в Китай не ожидается», - добавил Дёмин.

Ввоз под контролем

Со стороны Управления Россельхрзнадзора по Приморскому краю было налажено оперативное взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора и Дальневосточным таможенным управлением по Приморскому краю. По словам заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю Марины Ковтун, представители Дальневосточного таможенного управления незамедлительно информируют ведомство о выявлении подозрительной подконтрольной продукции, которая перевозится физическими лицами в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях. «Не вижу явных угроз. Всё под контролем. Закрыты пассажирские железнодорожные направления из Китая, однако, как наши сотрудники находились на пунктах пропуска, так и находятся, в любое время и день недели».

Также Марина Ковтун прокомментировала предположения граждан о возможном ограничении ввоза продуктов питания из Китая: «Нет. Но есть точки нажима и контроля - это ручная кладь. Все, что вызывает подозрения, в 100% случаях - досматривается».

Даешь массовую профилактику!

Новая коронавирусная инфекция относится к вирусам, передающимся воздушно-капельным путем. Следовательно, серьёзно повышается вероятность заражения при несоблюдении элементарных санитарных норм и обычных мер профилактики инфекционных болезней. Управлением Роспотреднадзора по Приморскому краю всем местным туристическим фирмам были выданы предписания с подробным планом действий в условиях угрозы распространения коронавируса. Памятки также размещены на сайте Приморского Роспотребнадзора. Совместно с Министерством здравоохранения РФ Роспотреднадзором было предложено организовать контроль за здоровьем иностранных граждан, которые трудятся на промышленных объектах Большого Камня.

«Большой Камень - это территория, поднадзорная Федеральному медико-биологическому агентству, со своей стороны мы эти предложения дали», - подчеркнула Морозова. Также краевое Управление Роспотребнадзора выразило беспокойство по поводу поездок китайских студентов местных вузов на родину. В связи с этим, ведомство предложило высшим учебным заведениям Приморья продлить каникулы учащимся из Китая, а по мере их возвращения - осуществлять усиленный контроль за их здоровьем. В настоящий момент данное предложение находится на стадии обсуждения.

На сегодняшний день Правительством Приморского края разработан проект регионального плана эпидемиологических и профилактических мероприятий на территории Приморского края по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в котором предусматриваются мероприятия в местах массового скопления людей, мониторинг санитарного состояния помещений, проведение текущей уборки с дезинфицирующими средствами, готовность медицинских организаций и т.д. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям план будет рассмотрен. Также, по данным Роспотребнадзора, 25 января в Приморский край из Новосибирска поступили пробы для диагностики вируса.

В заключение пресс-конференции, посвященной актуальной теме коронавирусной инфекции, специалисты дали свои рекомендации по предотвращению заражения. По мнению экспертов, прежде всего гражданам Приморского края необходимо воздержаться от поездок в Китай.

Полина КАШПУР.

ВАЖНО

Обман может стоить многих жизней

Если вы возвращаетесь из Китая (а теперь и из других стран мира), то ни в коем случае не стоит скрывать своё состояние во время перелёта или прибытия в аэропорт. Если симптомы обнаружены в течение 14 дней после возвращения, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Пересекать контрольный пункт аэропорта под действиями жаропонижающих средств в надежде обмануть тепловизор настоятельно не рекомендуется. Эксперты заявили, что контроль за состоянием своего здоровья - это «гражданская ответственность перед собой и другими людьми». Помимо этого, специалисты рекомендуют пить только бутилированную воду, избегать массовых мероприятий и воздержаться от посещения рынков, так как природа вируса до конца не изучена, и, теоретически, вирус может содержаться в продуктах из мяса диких животных, представленных на китайских рыночных площадках.

На фото: Если вы возвращаетесь из Китая (а теперь и из других стран мира), то ни в коем случае не стоит скрывать своё состояние во время перелёта или прибытия в аэропорт.

Фото ТАСС.