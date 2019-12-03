Современный УЗИ-аппарат - от Восточно-Уральского Терминала

Восточная больница ФГБУЗ ДВОМ ФМБА России получила в подарок новейшую ультразвуковую диагностическую систему экспертного класса

Находкинская стивидорная компания ООО «Восточно-Уральский Терминал» подарила Восточной больнице ФГБУЗ ДВОМ ФМБА России, расположенной в микрорайоне Врангель, новейшую ультразвуковую диагностическую систему экспертного класса. Это великолепный и щедрый подарок в преддверии 40-летия медицинской организации.

Такой аппарат медики ждали давно. В последнее время стали более строгими требования к проведению ультразвуковых исследований при определённых заболеваниях, в частности, патологии сердца, сосудов, беременности. Мощный ультразвуковой аппарат экспертного класса оснащён датчиками нового поколения с увеличенным количеством элементов и широким рядом опций. Производительность и функциональность этой модели полностью соответствуют современным требованиям. Новейшие технологии услуг, отличное качество изображений и эргономичность - главные достоинства системы. Возможности нового УЗИ-аппарата позволяют ежедневно проводить полный спектр ультразвуковых исследований, от рутинных до самых сложных. Благотворительную помощь Восточной больнице в его приобретении оказал давний партнёр и друг лечебной организации - ООО «ВУТ».

- С Восточно-Уральским Терминалом работаем давно. Он неоднократно оказывал нашему лечебному учреждению финансовую поддержку. Так, с помощью средств терминала нам удалось приобрести современный стоматологический кабинет, следящее оборудование для отделения реанимации, новый медицинский инструментарий. И вот, в очередной раз, руководство стивидорной компании услышало нашу просьбу. Аппарат УЗИ экспертного класса производства США, пожалуй, самый дорогой из вышеперечисленных покупок. Его стоимость в эквиваленте составляет 6,3 миллиона рублей. В чём его преимущество перед прежним аналогичным оборудованием? Применение встроенных в аппарате датчиков предполагает использование монокристаллических элементов, необходимых для получения предельно чёткого изображения внутренних органов на электронном мониторе. А значит, специалисту удаётся быстро диагностировать патологии, трудно различимые для абсолютного большинства других аппаратов, - рассказал главный врач Восточной больницы Андрей САФРОНОВ.

Благодарность ООО «ВУТ» от Восточной больницы.



Аппарат УЗИ установили в лечебном учреждении в середине ноября. Сервисный инженер подключил и ввёл его в эксплуатацию, познакомив с основными принципами работы врача ультразвуковой диагностики Жанну ДЬЯЧКОВУ.

- Очень довольна. Аппарат замечательный, имеет великолепные разрешительные способности и много дополнительных опций, которые значительно облегчают работу специалиста. Его экран почти в два раза больше, чем у предыдущего аппарата УЗИ, а значит, теперь на нём чётче будет видно изображение. Главная задача ультразвукового исследования - точная диагностика патологии на ранней стадии. Её выполнение зависит от набора в аппарате УЗИ определённых датчиков и контрастности изображения. К примеру, с помощью датчика можно хорошо рассмотреть щитовидную железу во всех измерениях и проекциях, развернув картинку в любое удобное для врача-диагноста положение, чтобы поставить точный диагноз. Прекрасно видны на мониторе сосуды различного диаметра и др... Методы ультразвукового исследования помогают определить норму или патологию того либо иного органа, что позволяет, в свою очередь, лечащему врачу установить точный диагноз,- рассказала Жанна Дьячкова.

С помощью аппарата УЗИ экспертного класса можно проводить медицинские исследования щитовидной железы, брюшной полости, почек, надпочечников, словом, всех органов. Применение передовых технологий, что возможно только с помощью нового оборудования, обеспечивает как максимальную чёткость изображения, так и высокую скорость визуализации при проведении биометрического анализа плода, 4D-сканирование при осмотрах беременных женщин. С приобретением УЗИ-аппарата экспертного класса появляются дополнительные возможности проведения ультразвуковых скрининговых исследований во время беременности.

По сравнению с прежним, новый аппарат УЗИ, по словам Жанны Евгеньевны, имеет ещё и множество совершенно новых цифровых программ по обследованию организма. В частности, специалист может свободно манипулировать на экране монитора светом, глубиной изображения, применять другие приёмы, чтобы сделать правильные выводы и заключения. Высокое качество исследований и отличные эксплуатационные характеристики сделали данный аппарат одним из наиболее востребованных УЗИ-аппаратов, используемых сегодня в решении разнообразных повседневных задач специалистами Восточной больницы. Всё это делается для того, чтобы обеспечить доступность и повысить качество медицинской помощи населению.

- Врачом ультразвуковой диагностики работаю в больнице 19 лет. На моей практике это третий аппарат УЗИ. Если прежний выдавал исключительно чёрно-белые изображения, то новый - в цветном исполнении. В дополнение ко всему, он обладает совершенно новой функцией - эластографией, то есть современным методом по исследованию молочных желез с целью выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. В ближайшем будущем будем проводить и такие обследования. Раньше при высокой массе тела пациента были трудности при УЗИ-диагностике заболеваний сердца. Но возможности этого аппарата позволяют успешно обследовать пациентов независимо от их массы тела и получить полную оценку работы сердца. С огромным удовольствием осваиваю новое оборудование. Для меня всё новое всегда вызывало большой интерес. И этот аппарат - не исключение, - поделилась своими впечатлениями Жанна Дьячкова.

С помощью современного аппарата УЗИ уже ведётся приём пациентов поликлиники и стационара Восточной больницы. Население микрорайона может получать услуги ультразвукового исследования совершенно бесплатно при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). И не только они, но также все сотрудники ООО «ВУТ», независимо от того, в Находке они проживают или на территории Партизанского района. Поскольку распоряжением Правительства РФ работники ООО «ВУТ» прикреплены на медицинское обслуживание к Восточной больнице.

- Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что внесли посильную лепту в это благое дело. Теперь, в том числе и с нашей помощью, населению Находкинского городского округа будет оказываться квалифицированная медицинская помощь на высоком уровне. Когда зашла речь с учредителем нашей компании - ООО «Трансхимэкспорт» о выделении Восточной больнице средств на приобретение дорогостоящего современного аппарата УЗИ экспертного класса, мы получили от него одобрение и поддержку. Приятно, что новое оборудование доверили квалифицированному специалисту, имеющему огромный опыт работы в этом направлении. Вдвойне приятно, что жители микрорайона Врангель теперь имеют возможность выявить патологию своего организма именно на ранней стадии и своевременно заняться её лечением. А не тогда, когда зачастую уже бывает поздно, - подчеркнул генеральный директор ООО «Восточно-Уральский Терминал» Сергей ВОСТРИКОВ.

Это действительно очень важный момент. Часто случается так, что человеческая жизнь уже стоит на кону. А ведь при выявлении сосудистых проблем или онкологических процессов лечение необходимо начинать сразу. В рамках договора поставки УЗИ-аппарата экспертного класса врач ультразвуковой диагностики Жанна Дьячкова в ближайшее время пройдёт профобучение в Москве с целью усовершенствования своих навыков.

- Мы искренне благодарны Восточно-Уральскому Терминалу за такой ценный и крайне необходимый медицинскому учреждению подарок. Надеюсь на дальнейшее и плодотворное сотрудничество со стивидорной компанией. Чтобы Восточная больница соответствовала современным требованиям, нам ещё необходимо приобрести компьютерный томограф, а также в операционный блок - электронный оптический преобразователь. Мы живём в такое время, когда всё стремительно меняется, не стоят на месте и медицинские технологии. Через каких-то пять-семь лет оборудование, которое ещё вчера считалось самой последней разработкой, морально устаревает и требует модернизации. Поэтому стараемся делать всё возможное, чтобы наши пациенты всегда получали своевременную, качественную и доступную медицинскую помощь, - сказал в заключении Андрей Сафронов.

Врач Жанна Дьячкова за новым аппаратом УЗИ.

На верхнем фото: Главврач Андрей Сафронов.

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