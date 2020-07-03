Уровень заболеваемости COVID-19 в Приморье почти в два раза ниже среднероссийского

От коронавируса в Приморье вылечились уже 2 973 человека, 69 – за минувшие сутки. Прирост заболевших продолжает снижаться. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора Олега Кожемяко в пятницу, 3 июля, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 75 человек, из них 49 – жители Владивостока.

Всего с начала эпидемии лабораторно обследованы почти 170 тысяч приморцев. Диагноз COVID-19 был диагностирован у 4533 человек.

«55% всех заболевших приходится на Владивосток, почти 20% – жители Находки. 8% заразившихся – в Уссурийске, 3% – в Артеме. Заболевших на 100 тысяч населения в Приморье в два раза меньше, чем в среднем по России, почти в полтора раза меньше, чем в целом в ДФО», – сообщили на штабе.

Продолжают проходить лечение около 1,5 тысячи пациентов.

Олег Кожемяко обратил внимание глав муниципалитетов и ведомств на необходимость продолжать работу административных комиссий по пресечению нарушений санитарных требований.

«По-прежнему необходима напряженная работа в этом направлении. Следует приложить все усилия, чтобы не допустить новых вспышек заболевания, что, в свою очередь, позволит переходить к снятию ограничений», – обозначил Губернатор.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест. Гражданам повышенной группы риска старше 65 лет, а также имеющим заболевания эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и другие, следует оставаться дома.

Фото – Александр Хитров