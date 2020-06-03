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В Приморье еще 63 пациента победили коронавирус

03 Июня 2020, 13:43 | Приморье

За сутки количество успешно прошедших лечение от коронавируса приморцев вновь превысило число заболевших – 63 против 52. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба под руководством Губернатора края Олега Кожемяко в среду, 3 июня.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, темп прироста заболевших составил 2,5%.

«За истекшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом общее количество заболевших составляет 2 155 человек», – сообщила она.

Победили болезнь еще 63 приморца. Таким образом, с начала эпидемии выздоровели больше половины пациентов – 1223 человека.

Не справились с болезнью 19 человек.

Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо усилить работу по направлениям борьбы с COVID-19, чтобы у Приморья появилась возможность перейти на следующий этап снятия ограничений.

«Наша задача – сделать все, чтобы дать возможность людям выйти на работу, открыть предприятия, вернуться к привычному образу жизни. Поэтому так важно сегодня соблюдение режима повышенной готовности, всех требований, разработанных Роспотребнадзором. Если пустим это на самотек, вся наша ежесуточная работа на протяжении полутора месяцев может оказаться напрасной», – подчеркнул глава региона.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: пандемия  коронавирус 



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