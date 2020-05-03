COVID-19: В Приморье почти 500 человек заразились коронавирусом

В Приморье продолжается рост заболевания новой коронавирусной инфекцией. Большинство пациентов заразились от родных или сослуживцев

За минувшие сутки еще 39 человек получили положительные результаты по тестированию на COVID-19.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, большинство пациентов заразились коронавирусом от родных или сослуживцев.

Отмечено также, что за два майских выходных из инфекционных госпиталей выписаны пять человек.

«1 мая выписаны двое мужчин. Заболевание у первого протекало в легкой форме. А вот второй перенес тяжелую форму: лежал несколько дней в реанимации, врачи круглосуточно боролись за его жизнь», – сообщила главный инфекционист Приморского края Анна Симакова.

Трое пациентов, выписанных накануне, 2 мая, – также мужчины.

«Все они находились в госпитале в удовлетворительном состоянии. Несмотря на это, у двоих коронавирусная инфекция выделялась в тестах длительное время», – обозначила врач.

Напомним, что общее число заболевших COVID-19 в Приморье по состоянию на 3 мая составляет 494 человека.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)