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Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
Пациенты – мужчина и женщина – прибыли в Приморский край в разное время и из разных стран. Один из Японии, другой – из Египта
По состоянию на утро 3 апреля в Приморье коронавирусная инфекция официально подтверждена еще у двух человек, тесты которых до вчерашнего дня находились в статусе: «подозрительные» и ждали подтверждения из новосибирской вирусологической лаборатории «Вектор». Об этом сообщила врио заместителя председателя Правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко.
Как подчеркнула куратор здравоохранения региона, как и пять предыдущих, оба случая завозные.
«Пациенты – мужчина и женщина – прибыли в Приморский край в разное время и из разных стран. Один из Японии, другой – из Египта. Мужчина сразу по прилету был определен в госпиталь с симптомами схожими с ОРВИ, женщина находилась на самоизоляции. Почувствовав недомогание, она вызвала врача», – обозначила она.
В региональном минздраве подчеркнули, что в настоящее время в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 находятся пять пациентов с диагнозом «коронавирус».
Всего на карантине в медучреждениях Приморья находятся 37 человек.
«Это пятеро зараженных, а также те, кто контактировал с ними, и те, у кого по возвращении из-за рубежа были выявлены признаки ОРВИ», – пояснили специалисты.
Напомним, двое приморцев, у которых был выявлен коронавирус, поступившие в медучреждение в самом начале болезни, уже выписаны домой. Около 6 тысяч человек на сегодняшний день находятся на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.
Отметим, в своем обращении к россиянам 2 апреля Президент России Владимир Путин поблагодарил всех граждан, которые строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих.
«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран», – заявил глава государства.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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