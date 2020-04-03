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Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев

03 Апреля 2020, 10:06 | Приморье

Пациенты – мужчина и женщина – прибыли в Приморский край в разное время и из разных стран. Один из Японии, другой – из Египта

По состоянию на утро 3 апреля в Приморье коронавирусная инфекция официально подтверждена еще у двух человек, тесты которых до вчерашнего дня находились в статусе: «подозрительные» и ждали подтверждения из новосибирской вирусологической лаборатории «Вектор». Об этом сообщила врио заместителя председателя Правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Как подчеркнула куратор здравоохранения региона, как и пять предыдущих, оба случая завозные.

«Пациенты – мужчина и женщина – прибыли в Приморский край в разное время и из разных стран. Один из Японии, другой – из Египта. Мужчина сразу по прилету был определен в госпиталь с симптомами схожими с ОРВИ, женщина находилась на самоизоляции. Почувствовав недомогание, она вызвала врача», – обозначила она.

В региональном минздраве подчеркнули, что в настоящее время в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 находятся пять пациентов с диагнозом «коронавирус».

Всего на карантине в медучреждениях Приморья находятся 37 человек.

«Это пятеро зараженных, а также те, кто контактировал с ними, и те, у кого по возвращении из-за рубежа были выявлены признаки ОРВИ», – пояснили специалисты.

Напомним, двое приморцев, у которых был выявлен коронавирус, поступившие в медучреждение в самом начале болезни, уже выписаны домой. Около 6 тысяч человек на сегодняшний день находятся на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.

Отметим, в своем обращении к россиянам 2 апреля Президент России Владимир Путин поблагодарил всех граждан, которые строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих.

«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран», – заявил глава государства.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: тест  карантин  коронавирус  приморский край  covid 



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