Три изоляционных пункта для прибывающих граждан КНР начали работать в Приморье

Кроме того, Роспотребнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством организовано дополнительное обследование китайских работников на предприятиях края

В трех муниципалитетах Приморья в воскресенье, 2 февраля, открыли специальные изоляционные пункты для граждан Китайской Народной Республики, которые имеют вид на жительство в России и приезжают или прилетают в край. Работа проводится по поручению Губернатора региона Олега Кожемяко.

Медики встречают таких пассажиров уже в аэропорту, на автомобильных и железнодорожных вокзалах Приморья. Граждан КНР на месте обследуют при помощи специальных тест-полосок, чувствительных к коронавирусу. После – пациентов направляют в изоляционные пункты, где за ними в течение 14 дней будут наблюдать специалисты. Проводимые меры предосторожности призваны не дать зараженному человеку стать источником распространения инфекции во время инкубационного периода.

Изоляционные пункты уже работают в Пограничном и Октябрьском районах. Оба помещения готовы к приему граждан из КНР.

«Изоляционный пункт организован в местном доме культуры. В нем пока никого нет, но он полностью готов к приему людей. Режим ЧС на территории был введен 2 февраля в 11.00», – отметил глава Октябрьского района Александр Камленок.

В поселке Пограничный изоляционный пункт находится в бывшем здании автобазы. В нем уже находятся три гражданина КНР, имеющие вид на жительство в России.

«Граждане Китая прошли все необходимые обследования, подозрения на инфекцию не обнаружено. Однако, как и положено, пациенты останутся в пункте на время инкубационного периода, длящегося 14 дней. В понедельник, 3 февраля, состоится заседание районной КЧС, на которой будет рассматриваться решение о введении режима ЧС на территории», – заявил глава Пограничного района Олег Александров.

Еще один изоляционный пункт располагается в Артемовском городском округе. Его организовали на базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Помещение полностью готово к приему людей. Режим ЧС на территории не вводили», – сообщил заместитель главы Артемовского городского округа Юрий Салин.

В понедельник, 3 февраля, еще один изоляционный пункт должны открыть в Хасанском районе. В настоящее время в муниципалитете решают все необходимые организационные вопросы.

«2 февраля в 18.00 в Хасанском районе состоялось заседание районной КЧС, во время которой принято решение о введении режима ЧС на территории муниципалитета и разворачивании изоляционного пункта в Краскино – это ближайший населенный пункт к границе. Определено здание, где он будет находиться. Сейчас предстоит оперативно решить ряд организационных вопросов. Учитывая, что в выбранном помещении будут находиться граждане иностранного государства, хочется создать для них максимально комфортные условия. Завтра завозим кровати, другую необходимую мебель и оборудование», – подчеркнул глава Хасанского района Иван Степанов.

Напомним, поручение о создании специальных изоляционных пунктов для прибывающих в край граждан КНР Губернатор Приморья дал на очередном заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 2 февраля.

Как уточнили на заседании в краевом минздраве, в Приморье отработан механизм маршрутизации больных людей, людей с симптомами заболевания, в наличии находятся все средства профилактической защиты.

Кроме того, Роспотребнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством организовано дополнительное обследование китайских работников на предприятиях края.

Справочно. Основными симптомами коронавирусной инфекции являются температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой), ринорея, отек слизистой оболочки носа.