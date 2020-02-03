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Три изоляционных пункта для прибывающих граждан КНР начали работать в Приморье

03 Февраля 2020, 08:33 | Приморье
Кроме того, Роспотребнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством организовано дополнительное обследование китайских работников на предприятиях края
 
В трех муниципалитетах Приморья в воскресенье, 2 февраля, открыли специальные изоляционные пункты для граждан Китайской Народной Республики, которые имеют вид на жительство в России и приезжают или прилетают в край. Работа проводится по поручению Губернатора региона Олега Кожемяко.
 
Медики встречают таких пассажиров уже в аэропорту, на автомобильных и железнодорожных вокзалах Приморья. Граждан КНР на месте обследуют при помощи специальных тест-полосок, чувствительных к коронавирусу.  После – пациентов направляют в изоляционные пункты, где за ними в течение 14 дней будут наблюдать специалисты. Проводимые меры предосторожности призваны не дать зараженному человеку стать источником распространения инфекции во время инкубационного периода.
 
Изоляционные пункты уже работают в Пограничном и Октябрьском районах. Оба помещения готовы к приему граждан из КНР.
 
«Изоляционный пункт организован в местном доме культуры. В нем пока никого нет, но он полностью готов к приему людей. Режим ЧС на территории был введен 2 февраля в 11.00», – отметил глава Октябрьского района Александр Камленок.
 
В поселке Пограничный изоляционный пункт находится в бывшем здании автобазы. В нем уже находятся три гражданина КНР, имеющие вид на жительство в России.
 
«Граждане Китая прошли все необходимые обследования, подозрения на инфекцию не обнаружено. Однако, как и положено, пациенты останутся в пункте на время инкубационного периода, длящегося 14 дней. В понедельник, 3 февраля, состоится заседание районной КЧС, на которой будет рассматриваться решение о введении режима ЧС на территории», – заявил глава Пограничного района Олег Александров.
 
Еще один изоляционный пункт располагается в Артемовском городском округе. Его организовали на базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса.
 
«Помещение полностью готово к приему людей. Режим ЧС на территории не вводили», – сообщил заместитель главы Артемовского городского округа Юрий Салин.
 
В понедельник, 3 февраля, еще один изоляционный пункт должны открыть в Хасанском районе. В настоящее время в муниципалитете решают все необходимые организационные вопросы.
 
«2 февраля в 18.00 в Хасанском районе состоялось заседание районной КЧС, во время которой принято решение о введении режима ЧС на территории муниципалитета и разворачивании изоляционного пункта в Краскино – это ближайший населенный пункт к границе. Определено здание, где он будет находиться. Сейчас предстоит оперативно решить ряд организационных вопросов. Учитывая, что в выбранном помещении будут находиться граждане иностранного государства, хочется создать для них максимально комфортные условия. Завтра завозим кровати, другую необходимую мебель и оборудование», – подчеркнул глава Хасанского района Иван Степанов.
 
Напомним, поручение о создании специальных изоляционных пунктов для прибывающих в край граждан КНР Губернатор Приморья дал на очередном заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 2 февраля.
 
Как уточнили на заседании в краевом минздраве, в Приморье отработан механизм маршрутизации больных людей, людей с симптомами заболевания, в наличии находятся все средства профилактической защиты.
 
Кроме того, Роспотребнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством организовано дополнительное обследование китайских работников на предприятиях края.
 
Справочно. Основными симптомами коронавирусной инфекции являются температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой), ринорея, отек слизистой оболочки носа.
 
 
 
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Теги: КНР  коронавирус  безопасность 



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