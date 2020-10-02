Скорые Приморского края два раза "обогнули Землю по экватору" за месяц

В Приморье действуют шесть станций скорой медицинской помощи и 26 отделений СМП при центральных районных больницах, а также подстанции в крупных городах

В министерстве здравоохранения Приморского края рассказали о том, как изменилась работа бригад скорой помощи из-за эпидемии коронавирусной инфекции и с какими сложностями пришлось столкнуться врачам.

По словам специалистов, прежде всего изменилась маршрутизация доставки пациентов службой скорой медицинской помощи – это было связано с перепрофилированием медучреждений края под COVID-госпитали.

«Новая маршрутизация госпитализации пациентов выстроена с учетом того, что ряд медучреждений края работает только с пациентами, имеющими вирусную нагрузку (COVID) легкой, средней, тяжелой степени, кроме того, имеется пневмония разных видов. В зависимости от состояния пациента выбирается медучреждение, которое сейчас госпитализирует таких больных. Медики, приезжающие на вызов, оценивают симптоматику, сообщают на станцию, и оператор дает направление в медучреждение», – уточнили в минздраве.

Специалисты подчеркивают, что во многом именно этот фактор послужил причиной долгого ожидания скорой.

«Пациента из Уссурийска мы будем доставлять во Владивосток с тяжелой симптоматикой коронавирусной инфекции или в Спасск-Дальний с подозрением на кишечное инфекционное заболевание. Транспортировка пациента во Владивосток и возврат машины на базу занимает 4-5 часов. А, например, машина, которая повезла пациента из Дальнегорска во Владивосток вернется в район только через 10 часов. Такое решение принимает не бригада скорой помощи. Это общий регламент работы в период эпидемии, когда многие медучреждения края перепрофилированы на борьбу с COVID-19» – отметил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи минздрава Приморья Александр Федейкин.

По информации ведомства, в настоящее время в Приморье действуют шесть станций скорой медицинской помощи и 26 отделений СМП при центральных районных больницах, а также подстанции в крупных городах. Везде выделены отдельные бригады для работы с респираторно-вирусными инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19, а есть линейные бригады, которые отрабатывают неинфекционные вызовы.

«Например, во Владивостоке на вызовы с инфекционными симптомами выезжает в сутки пять-семь бригад, на обычные вызовы – 26, это реанимационные, педиатрические, психиатрические и линейные фельдшерские или врачебные бригады. В Уссурийске – линейных бригад – 13, ковидных – три», – отметили специалисты.

Очередность линейных выездов к пациентам определяет фельдшер по приему вызов. Первоочередные – экстренные вызовы, когда велика угроза жизни: это ДТП, нарушение сознания, кровопотеря, остановка дыхания, психические расстройства (сопряженные с действиями, опасными для самого пациента или его близких), болевой синдром, требующий купирования, любой этиологии отравления с кровотечениями и любые серьезные кровотечения, травмы, в том числе внутренних органов, термические и химические ожоги, роды и угроза прерывания беременности. Также в числе первоочередных – вызовы к детям. Экстренная и неотложная помощь оказывается в зависимости от ситуации: прямо на месте вызова, в карете скорой помощи, в больнице или даже путем перевозки из одного стационара в другой.

Отмечено, что сейчас при госпитализации любого пациента учитываются также сопутствующие заболевания сердца, почек, диабет, а также статус диагноза COVID-19. И если больница, в которой пациенту с нагрузкой в виде хронических заболеваний окажут помощь, находится в другом городе, значит именно туда его доставит машина скорой помощи.

По словам эксперта, в Уссурийске в сутки до 20 вызовов, поступающих на станцию, заканчиваются госпитализацией пациентов в медучреждениях других городов. В августе километраж карет скорой помощи составил 80 185 километров на 13 круглосуточных бригад. За аналогичный период 2019 года пробег – 61 682 километра.

«На один вызов уходит около часа времени, если госпитализация внутри муниципального района. Всего за сутки бригады станции и подстанций скорой помощи Владивостока осуществляют около 400 выездов на вызовы, в Уссурийске – 150–160 выездов», – рассказал Александр Федейкин

Все сотрудники скорой медицинской службы, выезжающие к пациенту, в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты первого и второго типа. После каждого вызова проводится дезинфицирующая обработка салона автомобиля, аппаратуры, смена и утилизация СИЗ. Однако зачастую выезжая к пациенту, бригада не знает о реальном состоянии больного и наличии у него инфекции.

«За весь период пандемии 754 медработников краевых лечебных учреждений, в том числе станций скорой медицинской помощи, перенесли заболевание COVID-19», – отметили в минздраве Приморья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



