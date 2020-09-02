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Во Владивостоке стартует прививочная кампания
С 1 сентября во Владивостоке стартует прививочная кампания против гриппа. В городе будут работать восемь мобильных комплексов, где все желающие смогут бесплатно пройти вакцинацию. Прививочная кампания продлится до 1 ноября.
Мобильные комплексы вакцинации будут представлять собой палатки площадью 60 квадратных метров, укомплектованные бактерицидными облучателями, процедурными столиками, кушеткой, водой и двумя рабочими зонами для медицинских работников. Работать пункты будут с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Сделать прививку против гриппа смогут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт.
Мобильные комплексы откроются на восьми территориях:
- рынок на ул. Спортивной (вблизи ТЦ «Виктория»);
- торгово-развлекательный центр «Седанка Сити» (ул. Полетаева, 6д, 2 этаж);
- Спортивная набережная (вблизи спорткомплекса «Динамо»);
- район памятника Борцам за власть Советов (на площадке у здания правительства Приморского края);
- торговый центр «Бубль-Гум» (улица Светланская, 150, автостоянка);
- торговый центр «Дружба» (улица Русская, 2к);
- торгово-развлекательный центр «Калина Молл», (ул. Калинина, 8, 1 этаж, вблизи магазина «Самбери»);
- торгово-развлекательный центр «Черемушки» (ул. Черемуховая, 15).
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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