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В Приморье число зараженных COVID-19 продолжает снижаться

02 Июля 2020, 13:30 | Приморье
На протяжении нескольких дней количество заболевших коронавирусом продолжает снижаться – за прошедшие сутки выявлено 75 заболевших, большинство во Владивостоке и Находке. Темп прироста заболевших – 1,7%, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
 
По информации регионального оперативного штаба, выздоровели за сутки еще 30 человек, общее число победивших коронавирус приморцев на сегодняшний день приближается к 3 тысячам. Продолжают лечение около 1,5 тысячи жителей края.
 
«Из них 42 человека – в тяжелом состоянии, у 604 заболевших – средняя форма заболевания», – уточнили специалисты.
 
Не справились с COVID-19 еще два приморца – мужчина и женщина в возрасте старше 70 лет.
 
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест. Гражданам повышенной группы риска старше 65 лет, а также имеющим заболевания эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и другие, следует оставаться дома.
 
Фото – Роман Павловский
 

 

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Теги: коронавирус  covid-19 



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