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Новый инфекционный госпиталь на 100 коек открыли во Владивостоке
02 Июля 2020, 12:40 | Приморье
Госпиталь расположился на улице Черемуховая в здании Приморского краевого диагностического центра – структурного подразделения Краевого центра специализированных видов медицинской помощи, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
1 июля начал работу новый инфекционный госпиталь во Владивостоке. Он рассчитан на 100 стационарных коек для лечения взрослого населения с коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести. Первые пациенты уже поступают.
«Мы оперативно, буквально за две недели, перепрофилировали крупное медицинское учреждение по приказу минздрава Приморья. На двух этажах разместили отделения на 100 стационарных коек для лечения взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени тяжести. Все наши доктора прошли специализированное обучение по программе непрерывного медицинского образования» – отметила главный врач медучреждения Надежда Горелик, добавив, что штат госпиталя сформирован из сотрудников краевого центра, изъявивших желание работать по этому направлению, а часть специалистов пришли сами из других клиник города.
Максимально комфортные условия созданы как для пациентов, так и для врачей.
«Все палаты оснащены душевыми кабинами, холодильниками. В чистой, “зеленой зоне”, на нижних этажах оборудовали уютные комнаты отдыха для персонала, открыли для них даже мини-спортзал. Прекрасно понимаем, как непросто медикам сегодня работать в ковидных госпиталях, какое испытание ложится на плечи каждого из них. Хочу искренне поблагодарить наш коллектив, который в очень сжатые сроки проявил удивительную сплоченность, понимание ситуации и работал на результат как единая команда», – подчеркнула главврач.
Новый инфекционный госпиталь полностью оснащен оборудованием, необходимым для помощи больным COVID-19. Здесь сохранены и функционируют бактериологическая и клиническая лаборатории.
В особом режиме работает Краевой центр вакцинопрофилактики, который по-прежнему снабжает необходимыми препаратами медучреждения Приморья. В ходе перепрофилирования Краевого диагностического центра часть его структурных подразделений переехала с Черемуховой в другие учреждения краевого центра. Так, поликлиника, отделения функциональной диагностики, эндоскопии и УЗИ сейчас базируются на улице Светланская, 30/38. Краевой центр эпилепсии временно разместился на улице Кирова.
«Мы не остановили ни на день оказание медицинской помощи жителям края. Все услуги и виды диагностики, лечения, которые у нас были ранее, мы продолжаем оказывать в полном объеме, но только по другим адресам», – уточняет Надежда Горелик.
В день открытия госпиталя, 1 июля, первые пациенты уже начали поступать в это медицинское учреждение.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест. Общее число заболевших коронавирусом приморцев с начала эпидемии – 4 458. Успешно прошли лечение к настоящему времени более 65% заразившихся.
Фотографии предоставлены медучреждением
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