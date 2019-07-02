Подлежат реабилитации

На вопросы «Золотого Рога» отвечает директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, профессор ТГМУ Анатолий Беляев

Главный специалист по медицинской реабилитации и по остеопатии в Дальневосточном федеральном округе Анатолий БЕЛЯЕВ рассказал газете «Золотой Рог» о состоянии системы реабилитации в Приморском крае, почему без желания пациента ничего не выйдет, и какую роль должны играть в этом родственники.

- Важность реабилитации трудно переоценить. Медики учатся все лучше и лучше лечить тяжелые заболевания: инсульты, инфаркты, травмы. Мы научились оставлять людей в живых, но не научились делать их здоровыми. Например, раньше смертность при инсультах была 30 %, а сейчас 20 %, то есть, в живых мы смогли оставить 10 % пациентов. Но они инвалиды, чье качество жизни сильно страдает. Ухудшается качество жизни их семьи, а налоговая нагрузка ложится на граждан страны. Главная задача реабилитации – сделать человека с травмой или тяжелым заболеванием функционально активным, поддержать психологически, социализировать. Сейчас начинается развитие детской абилитации. Львиная доля детских патологий – врожденные. Ребенок рождается с поврежденной нервной системой. Какие-то детки рождаются недоношенными, их надо адаптировать к окружающей среде. Если начинать заниматься этим сразу же после рождения, то много проблем быстро исчезнет.

Анатолий Беляев – директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, профессор ТГМУ. Окончил ВГМИ, затем, на отлично, интернатуру по неврологии во Владивостокской клинической больнице № 1. После этого стал неврологом - реабилитологом, работал в отделении спинальной травмы при курорте Садгород, перешел работать в Институт курортологии, написал диссертацию по реабилитации спинальной травмы. Организовал в ТГМУ кафедру медицинской реабилитации, которой руководил 20 лет. Разработал программу реабилитации моряков, на ее основе защитил докторскую диссертацию и выпустил монографию. В 1996 году организовал Институт вертеброневрологии и мануальной медицины. На данный момент в нем самое большое в России отделение реабилитации детей остеопатическими методами, солидный обучающий центр. Около 40 % детей, родившихся во Владивостоке, проходят через это отделение. Сейчас у врача три направления работы: лечение пациентов, обучение врачей, работа в команде главного внештатного специалиста-реабилитолога Минздрава России Галины Ивановой. В течение нескольких лет эта команда разрабатывает документы по реабилитации, проводит обучение врачей, в 2015-2016 годах провела Пилотный проект по развитию реабилитации в России».

- Анатолий Федорович, на каком уровне сейчас находится система реабилитации в Приморском крае?

- Она развита явно недостаточно, хотя государство уделяет реабилитации большое внимание. Стало выделяться все больше и больше денег на развитие этого направления. Это нонсенс, чтобы деньги выделялись, но не реализовывались. Пока что на местах не могут достаточно хорошо организовать реабилитацию. Что значит «организовать»? Создать инфраструктуру, закупить оборудование, подготовить специалистов. Со специалистами ситуация сложная, дефицит их большой в России. Сейчас в России мы реализуем грандиозный образовательный проект, чтобы их подготовить в ближайшем будущем. Важная роль в этой работе на Дальнем Востоке отведена ТГМУ как ведущему региональному ВУЗу. Для реализации этой программы в ТГМУ организован Институт клинической неврологии и реабилитационной медицины.

В реабилитации есть принципы: этапность и преемственность. Существует такое понятие, как реабилитационный потенциал восстановления всех функций. Сразу после того, как человек вышел из тяжелого состояния, этот потенциал – высокий. Если не заниматься реабилитацией, он будет снижаться. Поэтому реабилитация должна начинаться с реанимации, а продолжаться в стационаре. Если реабилитационного стационара нет, то человек возвращается домой, полгода лежит, и все - потенциал исчез, функции не восстановить. Я встречался с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и директором департамента здравоохранения Виктором Фисенко. Они в этой теме разбираются, и я надеюсь, что ситуация изменится.

- Что будет изменено в ближайшее время? Какие шаги госпрограммы запланированы?

- Сейчас в России развиваются несколько национальных проектов. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы в крае реализуются проекты: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями в Приморском крае». В этих проектах есть большой раздел по реабилитации. В частности, для онкослужбы мы должны подготовить 10 врачей –реабилитологов, а для инсультных и инфарктных блоков – много больше.

- В чем разница зарубежного и российского подходов к реабилитации?

- Я хорошо знаю методы зарубежной реабилитации, особенно японской и израильской. В нашей стране выделяется намного меньше денег на здравоохранение, чем в том же Израиле: там на это идет 10 % от ВВП, у нас - 3 %. Но сейчас мы находимся на переломе, благодаря министру здравоохранения РФ Веронике СКВОРЦОВОЙ и главному реабилитологу Галине Ивановой переходим на рельсы реабилитации по лучшим мировым практикам. Это тяжело, потому что все привыкли работать по старинке, переобучаться всегда не просто. В 13 субъектах РФ был проведен пилотный проект: обучение специалистов и организация реабилитации на местах. Сейчас подготовлены документы на появление новой врачебной специальности – врач физической и реабилитационной медицины. В чем ее главная особенность? Раньше не было бригады (команды), которая проводила реабилитацию. Предположим, я работаю неврологом, веду пациента с инсультом. Приходит ко мне физиотерапевт, сделал процедуру и ушел. Потом пришел врач ЛФК, сделал процедуру и ушел. Та же история с логопедом. Они не знают моего пациента, не ведут его. Какой будет результат в этих условиях – неизвестно. Теперь должен появиться новый врач – реабилитолог, организатор процесса, который непосредственно лечит и отвечает за здоровье этого пациента. Он собирает мультидисциплинарную бригаду, куда входят инструктор ЛФК, психолог, клинический логопед, физический терапевт, эрготерапевт. Две последних должности – новые для России.

- Как вдохновить больных на реабилитацию?

- У больных возникает депрессия не сразу. Сначала возникает тревога, страхи, а потом приходит осознание сложности ситуации. Тут и начинается депрессия. Работать с депрессией надо комплексно: объяснять человеку ситуацию и показывать ему возможные пути выздоровления. Это нужно, чтобы человек не терял оптимизм и понимал, что вылечиться можно. Хорошо влияют примеры выздоровления людей с таким же заболеванием. Важна и работа с семьей. Если они начинают его третировать и заявлять, что он – обуза, то шанс впасть в депрессию возрастает. Важнейшую роль в реабилитации играют клинические психологи. Они снимают состояние депрессии и усиливают мотив к реабилитации. Однако, самый важный компонент реабилитации – желание пациента. Если человек не хочет этого, заставить мы его не сможем. Он просто не будет работать. Главным противопоказанием к медицинской реабилитации является отсутствие желания реабилитироваться.

- Как должны вести себя родственники и близкие пациента?

- Они должны быть помощниками врача и больного. Врач должен сплотить всех и сделать командой, которая нацелена на выздоровление. Если родные настроены против врача или не доверяют ему, то они будут влиять на больного отрицательно. Просто потому, что проводят с ним гораздо больше времени. Сейчас парадигма «врач - пациент» стала другой. Раньше был подход патерналистский, то есть «отец - сын». Я – врач, который обладает сакральными знаниями, и ты должен выполнять мои указания. Сейчас парадигма общения стала партнерской. Мы обсуждаем ситуацию, я рекомендую что-то, вы задаете вопросы, я отвечаю.

- Есть такое направление в медицине, как реабилитация людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Если человек знает о своей генетической предрасположенности к заболеванию, что ему делать?

- Тут палка о двух концах. Люди обладают разными типами психики. Есть внушаемые, тревожные, у которых переживания могут перейти в серьезные навязчивые состояния, вызвать ипохондрию. Если человеку с детства будут постоянно говорить, что в семье многие страдали болезнью Паркинсона, то у него разовьются эти состояния. Врачи должны очень деликатно сообщать о первых «звоночках» болезни. Мы призываем соблюдать правила здорового образа жизни, думая о здоровье, а не болезнях.

- Некоторые спортсмены сейчас хотят открывать что-то вроде реабилитационных спортзалов. Как им не сделать хуже своим посетителям?

- Придется выбирать – или вы спортсмен, или реабилитолог. Если ты хочешь реабилитировать, то получай образование соответствующее или приглашай специалистов. Другого пути нет.

- Какие перспективы у реабилитации в Приморском крае?

- Перспективы хорошие, надо, чтобы руководство департамента здравоохранения Приморского края, Фонда обязательного медицинского страхования и администрация края постоянно уделяли внимание этому направлению. Я не вижу объективных причин недостаточного развития реабилитации в Приморье. Надо выделить необходимые деньги на то, чтобы закупить оборудование, отремонтировать помещение и подготовить кадры.

МНЕНИЕ

«Ситуация меняется в лучшую сторону»

Реабилитация – это направление, которому уделялось не слишком большое внимание, - говорит директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону.

В нашем понимании, реабилитация начинается, когда ты выписываешься из больницы и привыкаешь к обычной жизни с посторонней помощью. На самом деле, реабилитация начинается с палаты реанимации. Потому что в реабилитации есть главный принцип «чем раньше она начата, тем большего эффекта мы достигнем». Чем раньше подключается бригада реабилитологов, тем выше вероятность, что пациент покинет лечебное учреждение с минимумом последствий. Есть определенные успехи в этом направлении. Два месяца назад утверждена должность главного краевого внештатного специалиста по нейрореабилитации. Им стал главный врач ВКБ № 1 Евгений ШЕСТОПАЛОВ. Месяц назад наш проект по нейрореабилитации был отмечен в Москве.

Премию вручал главный внештатный невролог Москвы. Это серьезный прорыв. Мы будем продолжать заниматься этим направлением. Пациента могут спасти и оставить в живых. Но нам ведь важно вернуть полноценного члена общества с минимумом негативных последствий. Вполне возможно вернуть человеку работоспособность. В рамках развития этого направления губернатор Приморского края проинспектировал все учреждения восстановительного лечения. В 2020-2021 годах им будут выделены средства на ремонт и реконструкцию зданий, в некоторых случаях.

На фото: Анатолий Беляев: «Без желания пациента реабилитации не получится…».

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