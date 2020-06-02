Соблюдение санэпидрежима в Приморье контролируют ежедневно

Власти предупреждают: объекты торговли и другие организации,

которые нарушают санитарно-эпидемиологический режим, будут закрыты на карантин

Несмотря на то что в Приморье идет первый этап постепенного снятия ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса, расслабляться приморцам рано. Пока режим повышенной готовности продлён до 15 июня. В этой связи административные комиссии продолжают вести разъяснительную работу по соблюдению санитарно-эпидемиологических мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором в этот период. Совместный мониторинг проводят сотрудники администрации города Владивостока, Правительства Приморского края, Росгвардии, ГИБДД, МЧС.

Контролирующие комиссии выдают владельцам рынков, торговых точек, парикмахерских, фитнес-залов, руководителям предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, а также управляющих компаний и ТСЖ и проч. памятки о порядке открытия и работы на первом этапе снятия ограничений. На данном этапе проведена работа на 354 точках торговли и услуг. Готовы к открытию уже 166 объектов. Вместе с тем правоохранительные органы и другие уполномоченные комиссии продолжают разъяснять приморцам порядок соблюдения рекомендованной дистанции, проводят проверку мест общего пользования и придомовых территорий.

Досье газеты «Золотой Рог»

Памятка разработана администрацией Владивостока в соответствии рекомендациями Роспотребнадзора и постановлением Губернатора Приморского края «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». В ней руководителям организаций, которые задействуют в работе иностранцев и лиц без гражданства, разъясняется порядок соблюдения иностранными гражданами требований трудового законодательства (наличие медицинской книжки, полиса медицинского страхования). Кроме того, работодателям рекомендовано обеспечить прохождение такими работниками тестирования на коронавирус.

Как сообщил на заседании регионального оперативного штаба Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, в выходные на территориях края работали 38 контролирующих комиссий. В мероприятиях были задействованы 792 сотрудника полиции, 124 сотрудника Росгвардии. Составлено 126 протоколов об административных нарушениях. На злостных нарушителей (юридических и физических лиц) составлено 18 административных материалов, один материал за нарушение требований по дезинфекции транспортных средств подготовлен для передачи в суд.

Власти предупреждают: объекты торговли, организации предоставления услуг, которые нарушают санитарно-эпидемиологический режим, будут закрыты на карантин. «Несоблюдение правил, установленных Роспотребнадзором, в случае выявления очага распространения коронавирусной инфекции, приведет к закрытию магазина, перевода его на карантин. Собственники должны осознавать всю ответственность перед людьми, своим коллективом и клиентами», – заявил глава Приморья.

Фото - Правительство Приморского края.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.