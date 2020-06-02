www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.71 р. 100 JPY: 64.88 р.
EUR: 77.64 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

COVID-19: В Приморье за сутки 54 человека заболели, 82 – выздоровели

02 Июня 2020, 11:42 | Приморье

Число приморцев, успешно вылеченных от коронавирусной инфекции, вновь превысило число заболевших. Об этом доложили губернатору края Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба во вторник, 2 июня.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, темп прироста заболевших составил 2,7%.

«За истекшие сутки в Приморье зафиксировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом – 2103», – отметила глава ведомства.

Справились с COVID-19 еще 82 человека. Всего с начала эпидемии вылечились 1160 приморцев.

В настоящее время в крае продолжают работу 16 обсерваторов, в которых размещены 652 человека. После прибытия во Владивосток во вторник, 2 июня, транзитного рейса с российскими гражданами из Сеула, в двух таких пунктах временного пребывания планируется разместить еще около 150 граждан – пассажиров борта.

Напомним, в Приморском крае до 15 июня продлено действие режима повышенной готовности. Он предусматривает запрет на работу целого ряда объектов, обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: пандемия  covid-19  коронавирус 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]