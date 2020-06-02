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COVID-19: В Приморье за сутки 54 человека заболели, 82 – выздоровели
Число приморцев, успешно вылеченных от коронавирусной инфекции, вновь превысило число заболевших. Об этом доложили губернатору края Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба во вторник, 2 июня.
Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, темп прироста заболевших составил 2,7%.
«За истекшие сутки в Приморье зафиксировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом – 2103», – отметила глава ведомства.
Справились с COVID-19 еще 82 человека. Всего с начала эпидемии вылечились 1160 приморцев.
В настоящее время в крае продолжают работу 16 обсерваторов, в которых размещены 652 человека. После прибытия во Владивосток во вторник, 2 июня, транзитного рейса с российскими гражданами из Сеула, в двух таких пунктах временного пребывания планируется разместить еще около 150 граждан – пассажиров борта.
Напомним, в Приморском крае до 15 июня продлено действие режима повышенной готовности. Он предусматривает запрет на работу целого ряда объектов, обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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