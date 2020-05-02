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25 новых случаев COVID зарегистрировано в Приморье за сутки
Отмечается, что большинство заболевших – женщины
455 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Приморском крае с начала эпидемии.
Как сообщили в оперативном штабе, еще 25 человек за минувшие сутки пополнили список СОVID+.
Отмечается, что большинство заболевших – женщины.
Напомним, что с начала этого года 61 человек выписан после успешного лечения от коронавируса, четыре случая завершились летальным исходом.
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