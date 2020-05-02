25 новых случаев COVID зарегистрировано в Приморье за сутки

Отмечается, что большинство заболевших – женщины

455 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Приморском крае с начала эпидемии.

Как сообщили в оперативном штабе, еще 25 человек за минувшие сутки пополнили список СОVID+.

Отмечается, что большинство заболевших – женщины.

Напомним, что с начала этого года 61 человек выписан после успешного лечения от коронавируса, четыре случая завершились летальным исходом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.