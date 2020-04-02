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Еще одна пациентка вылечилась от коронавируса в Приморье
Вторая пациентка, победившая коронавирусную инфекцию, выписана в Приморье. Женщина поступила в медучреждение в самом начале болезни, благодаря чему своевременно получала всю необходимую медицинскую помощь.
По данным территориального управления Роспотребнадзора, в Приморском крае по состоянию на 9.00 2 апреля официально подтверждены всего пять случаев коронавирусной инфекции. Один из них – подтвердился накануне.
«Двое пациентов успешно вылечены и выписаны домой. В инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 находятся три пациента с положительной пробой на новый коронавирус», – добавили в министерстве здравоохранения Приморья.
Подчеркивается, что во всех случаях заболевание выявлено в первые дни прибытия на территорию Приморья на начальной стадии при медицинском наблюдении и при самостоятельном обращении. Пациенты и лица, находившиеся в тесном контакте, госпитализированы.
Еще два пациента по-прежнему остаются в категории: «сомнительных». Ранее их тесты были направлены для уточнения в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, где и будут вынесен окончательный диагноз.
В настоящее время в медучреждениях Приморья 37 человек находятся на карантине.
«Это трое зараженных, двое “сомнительных”, а также те, кто контактировал с ними, и те, у кого по возвращении из-за рубежа были выявлены признаки ОРВИ», – пояснили специалисты.
Более 4 тысяч человек – на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края
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