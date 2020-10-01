В Приморье официально разрешили танцевать и париться

В Приморском крае введены послабления режима повышенной готовности. Возобновляется работа учреждений допобразования и ряда досуговых объектов. Соответствующее постановление опубликовано накануне, 30 сентября.

Прежде всего, поправки закрепили решение о начале работы с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований учреждений дополнительно образования, профессионального обучения, которое было принято на заседании оперативного штаба под руководством Губернатора Приморского края Олега Кожемяко 28 сентября, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Новый документ также разрешает возобновить деятельность танцевальных залов, банных комплексов и саун, а также работу краевых спортивных учреждений и физкультурно-спортивных организаций всех форм собственности, осуществляющих спортивную подготовку.

Напомним, что в рамках режима повышенной готовности гражданам, проживающим и временно находящимся в Приморье, предписано соблюдать в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг «социальную дистанцию» и использовать при посещении таких мест, при пользовании транспортном общего пользования, в том числе такси, средства индивидуальной защиты.

По информации оперативного штаба, по состоянию на 1 октября общее число заболевших коронавирусом в Приморье составляет 11 823 человека (71 новый случай за сутки), выздоровевших – 10 239 (+29), умерших от COVID – 119 (1 человек за сутки).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.