COVID-19: Еще 54 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье

Общее количество людей с диагнозом COVID-19 в Приморье составляет 2 049 человек

Еще 54 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье за минувшие сутки. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба во время рабочей поездки Губернатора края Олега Кожемяко в Михайловский район в понедельник, 1 июня.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки в крае зарегистрировано 54 новых случаев заражения коронавирусом.

«Таким образом, общее количество людей с диагнозом COVID-19 в Приморье составляет 2 049 человек. Темп роста заболевания на данный момент – 2,7», – проинформировала она.

Отмечено также, что в настоящее время среди проходящих лечение жителей края 35 человек – в тяжелом состоянии, из них девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 382 человек – средней степени тяжести.

Глава краевого Роспотребнадзора также отметила, что были зарегистрированы единичные случаи заболевания в детских садах – Находке и Лучегорске.

«Были проведены лабораторные обследования контактных лиц, будут приняты меры по закрытию данных объектов», – добавила руководитель ведомства.

Олег Кожемяко завил, что находиться на работе с признаками ОРВИ недопустимо.

«Заболевание наверняка не проходило бесследно. Знали, видели, не обращали внимания, подвергая опасности жизни других. Необходимо проверить, как вели журнал термометрии. По этим двум случаям будет проведено расследование», – подчеркнул глава Приморья.

Как сообщили в администрации Находкинского городского округа, все контактировавшие с воспитательницей в детском саду, включая детей, уже прошли тест на COVID-19. Результат отрицательный.

Руслан Ко, [email protected]

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)