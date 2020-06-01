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COVID-19: Еще 54 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье
Общее количество людей с диагнозом COVID-19 в Приморье составляет 2 049 человек
Еще 54 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье за минувшие сутки. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба во время рабочей поездки Губернатора края Олега Кожемяко в Михайловский район в понедельник, 1 июня.
Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки в крае зарегистрировано 54 новых случаев заражения коронавирусом.
«Таким образом, общее количество людей с диагнозом COVID-19 в Приморье составляет 2 049 человек. Темп роста заболевания на данный момент – 2,7», – проинформировала она.
Отмечено также, что в настоящее время среди проходящих лечение жителей края 35 человек – в тяжелом состоянии, из них девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 382 человек – средней степени тяжести.
Глава краевого Роспотребнадзора также отметила, что были зарегистрированы единичные случаи заболевания в детских садах – Находке и Лучегорске.
«Были проведены лабораторные обследования контактных лиц, будут приняты меры по закрытию данных объектов», – добавила руководитель ведомства.
Олег Кожемяко завил, что находиться на работе с признаками ОРВИ недопустимо.
«Заболевание наверняка не проходило бесследно. Знали, видели, не обращали внимания, подвергая опасности жизни других. Необходимо проверить, как вели журнал термометрии. По этим двум случаям будет проведено расследование», – подчеркнул глава Приморья.
Как сообщили в администрации Находкинского городского округа, все контактировавшие с воспитательницей в детском саду, включая детей, уже прошли тест на COVID-19. Результат отрицательный.
Руслан Ко, [email protected]
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
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