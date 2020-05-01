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У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован COVID-19

01 Мая 2020, 12:42 | Приморье

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. У него высокая температура. Исполнять обязанности главы правительства временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Владимир Путин поддержал предложение.

Глава правительства России Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину, передает телеканал «Россия-24».

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал Мишустин, обращаясь по видеосвязи к Путину.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: По материалам информагентств
Теги: врачи  здравоохранение  коронавирус  правительство  лекарства  заболевание  лечение  профилактика  медицина  covid-19  мишустин  здоровье  реабилитация  болезни  диагностика 



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Комментарии

  • 77713:40, 01.05.2020#

    Ждем, когда обнаружат Барановирус у депутатом городских дум и Краевой в том числе. . . . , а так же у всего правительства Приморского края, и в первую очередь у Кожемяко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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