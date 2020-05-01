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У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован COVID-19
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Глава правительства России Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину, передает телеканал «Россия-24».
«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал Мишустин, обращаясь по видеосвязи к Путину.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Ждем, когда обнаружат Барановирус у депутатом городских дум и Краевой в том числе. . . . , а так же у всего правительства Приморского края, и в первую очередь у Кожемяко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .