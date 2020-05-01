У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован COVID-19

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. У него высокая температура. Исполнять обязанности главы правительства временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Владимир Путин поддержал предложение.

Глава правительства России Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину, передает телеканал «Россия-24».



«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал Мишустин, обращаясь по видеосвязи к Путину.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.