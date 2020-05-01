27 новых случаев заболевания COVID-19 отмечено в Приморье

За минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, с начала эпидемии число приморцев с подтвержденным статусом «COVID+» составляет уже 430 человек.



Основными территориями, где активно регистрируется инфекция, остаются крупные города – Владивосток, Находка, Артем, среди муниципальных образований – Михайловский район, где был ранее зарегистрирован групповой очаг.



1 мая еще 21 человек выписан домой после успешного лечения, из них - 15 женщин и 6 мужчин. Общее число победивших коронавирусную инфекцию в Приморье – 61 человек. В трех случаях спасти пациентов с коронавирусом не удалось.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.