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27 новых случаев заболевания COVID-19 отмечено в Приморье
За минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, с начала эпидемии число приморцев с подтвержденным статусом «COVID+» составляет уже 430 человек.
Основными территориями, где активно регистрируется инфекция, остаются крупные города – Владивосток, Находка, Артем, среди муниципальных образований – Михайловский район, где был ранее зарегистрирован групповой очаг.
1 мая еще 21 человек выписан домой после успешного лечения, из них - 15 женщин и 6 мужчин. Общее число победивших коронавирусную инфекцию в Приморье – 61 человек. В трех случаях спасти пациентов с коронавирусом не удалось.
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