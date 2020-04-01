Дополнительную дезинфекцию подъездов и придомовых территорий проведут в Приморье

Управляющие компании и ТСЖ увеличат частоту уборок подъездов и придомовых территорий для профилактики распространения коронавируса. Такое решение принято на заседании оперативного штаба под председательством Губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Как разъяснили в министерстве ЖКХ Приморского края, управляющим компаниям, ТСЖ предписано организовать дезинфекцию подъездов и придомовых территорий.

«Это влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств», – добавил замминистра Арест Давтян.

Также региональному оператору по обращению с отходами поручено усилить контроль за вывозом бытового мусора, в том числе крупногабаритного.

Заместитель министра отметил, что все аварийные службы работают в штатном режиме, ресурсоснабжающие организации на время карантина отменили плановые ремонтные работы.

В случае каких-либо аварийных ситуаций жители могут обратиться к оперативному дежурному своего района. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер. С телефонами диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов Приморья можно ознакомиться здесь. Телефон единой службы спасения – 112.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.