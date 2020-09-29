Свои взгляды на профессию врача высказали молодые специалисты

Проблема привлечения специалистов в лечебные учреждения Приморского края сдвинулась с мертвой точки. Как отмечают в министерстве здравоохранения региона, вопрос дефицита медицинских кадров остается одним из приоритетных. В части его решения работа ведется по нескольким направлениям. В частности, реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Соответствующее финансирование обеспечивается государственной программой региона - «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Газета «Золотой Рог» побеседовала с молодыми врачами Владивостокского клинико-диагностического центра, которые рассказали о приоритете своей работы.

Дмитрий СУПРУН, ординатор второго года обучения кафедры офтальмологии и оториноларингологии ТГМУ:

- В моей семье - в основном все военные. Но я не пошел по стопам родных, и уже в 9-м классе школы принял решение стать медиком, будучи уверенным, что в семье должен быть медицинский работник.

Так как я отлично учился, успешно изучал такие точные науки как химия, анатомия, биология, сейчас в медицине ощущаю себя максимально комфортно. Шесть лет я обучался в университете ТГМУ, сейчас идет второй год, как в качестве ординатора я сконцентрировался на более узкой специальности - офтальмолог. Перед тем, как выбрать площадку для прохождения практики, я тщательно проанализировал, на какой базе смогу получить максимум опыта для дальнейшей работы в первичном звене по специальности офтальмология. С этой точки зрения Клинико-диагностический центр - самое подходящее для меня медучреждение. Здесь работают отличные специалисты-наставники, Центр оснащен самым современным оборудованием, одним словом - есть все необходимое для изучения любимой специальности.

В круг моих обязанностей на сегодняшний день входит приём пациентов, опрос, визуальный осмотр на щелевой лампе, проведение тонометрии глаза по Маклакову, оптометрия, периметрия. Также я ассистирую на операциях, назначаю лечение пациентам. Разумеется, во время практики все мои действия курирует и контролирует специалист с большим опытом, мы работаем совместно с лечащим врачом.

Кроме того, в процедурном кабинете я приобретаю навыки инъекций - парабульбарных, ретробульбарных, субконьюктивальных. Также учусь применять, а затем оценивать результаты таких методов исследований, как УЗИ, ОКТ, ОКТ-ангио, гониоскопия и многое другое.

Главная моя цель - стать оперирующим хирургом в офтальмологии. В дальнейшем планирую овладеть навыком и научиться делать пластические операции по своей специальности. Сейчас есть отличные госпрограммы, которые позволяют начинающим специалистам в начале своей трудовой деятельности. Возможно, после обучения я сам вступлю в программу «Земский доктор» по профилю офтальмология.

Идти в медицину молодежь побуждает исключительно любовь к обществу и огромное желание помогать людям. Так же было и у меня. В отсутствии этого ключевого качества никакие иные мотивации не сработают - рано или поздно человек распрощается с медициной, даже если получил профильное образование. А многие и вовсе не заканчивают университет, а забирают документы и уходят в другую специальность. Быть врачом «по расчету» - невозможно. Профессия врач - это призвание.

Анастасия Кузьмина: «Моя цель - участвовать в тактике ведения па циентов, их осмотре и лечении».



Анастасия КУЗЬМИНА, врач-клинический ординатор второго года обучения кафедры «Офтальмология» ТГМУ:

- На мой взгляд, выбор медицинской профессии у каждого индивидуален. Кто-то продолжает семейную династию, у кого-то большое желание помогать людям, кто-то видит финансовую перспективу, кто-то желает сделать карьеру в здравоохранении. Лично я выбрала медицину, так как с детства интересовалась офтальмологией.

Как правило, вопрос выбора базы для прохождения ординатуры достаточно прост, но в этом году все усложнил коронавирус. Клинико-диагностический центр я выбрала еще летом, меня привлекал доброжелательный коллектив, большие возможности в лечебном и диагностическом плане на современной аппаратуре и перспективы этого центра.

В момент прохождения практики я выполняю обязанности в процедурном кабинете, также выполняю некоторые диагностические исследования, работаю на амбулаторном приеме. Моя цель - участвовать в тактике ведения пациентов, их осмотре и лечении . Есть конкретные цели и планы по завершению учебного процесса, так как в офтальмологии много направлений.

Я планирую получить качественные навыки в области диагностики и лечения зрения. Что касается дефицита кадров, данная проблема должна решаться, в первую очередь, качественным обучением студентов, а также предоставлением правильных практических навыков для молодых специалистов. Кроме того, необходимо создавать благоприятные условия труда для докторов, в частности - достойную оплату их труда.

На вехнем фото: Дмитрий Супрун: «Главная моя цель - стать оперирующим хирургом в офтальмологии».

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



