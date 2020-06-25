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Медработники в Приморье дождались премии

25 Июня 2020, 09:38 | Дальний Восток

 

Премию «За преданность профессии» для медицинских работников в Приморье учредила Заслуженный деятель культуры Российской Федерации, председатель Совета Почетных граждан Владивостока и Приморья Светлана МОРОЗОВА. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту РИА VladNews.

- Светлана Сергеевна, вас в Приморье знают как общественного деятеля, который больше занимается проблемами культуры и социальной помощи детям, почему решили обратить внимание на медицину?

- Я родилась в семье медиков и даже поступила в медицинский институт. Но проучилась там всего три месяца. Мы пошли на занятие в патологоанатомическое отделение, и там я упала в обморок. Тогда врач сказал: «Света, это не твое!». Но мое - переживать боль других людей, сострадать, помогать делом.

Я вручаю много премий, в различных сферах деятельности. В 2019 году вручила 30 тысяч рублей хору Красноармейского района, в котором поют ветераны Великой Отечественной войны. Они стали победителями фестиваля хоровой песни Центра народной культуры. Также мои премии получают учителя, сотрудники УМВД, которые несут добросовестную службу, общественные деятели города и края. В прошлом году также наградила врачей. Стараюсь поддерживать и отмечать не определенную сферу, а людей, которые вносят личный вклад и помогают Приморскому краю.

В трагический момент жизни, когда не стало моего сына, я продала его четырехкомнатную квартиру в центре города и определила для себя, что потрачу эти средства на благотворительность. Мне 78 лет, я не хожу по пафосным ресторанам, уже не путешествую. Когда работала, была в разных командировках, впечатлений хватило. У меня образовались средства для поощрения. На день рождения всегда говорю друзьям: «Не дарите подарков, лучше «конвертик», а я потом на благотворительность отдам. Вы тоже будете, таким образом, причастны к хорошему делу.

- А что еще может послужить подарком?

- В этом году решила сделать подарки медикам к их профессиональному празднику. Для девушек и женщин выбрала красивые шарфы. К каждому приложила украшения. А мужчинам - картины.

- Светлана Сергеевна, как думаете, в нынешней ситуации престиж медицинских профессий вырос?

- Безусловно. Раньше к медицинским сотрудникам относились, как к «потребительскому товару». Сегодня их уважают, ценят. Я всегда говорю, что в жизни нет ничего важнее здоровья! Сегодня именно врачи находятся на передовой, как солдаты во время войны.

- Чем обычные граждане могут помочь?

- Во-первых: ответственным отношением к своему здоровью. Пока есть угроза заражения вирусом, я просто не представляю, как можно выйти на улицу без маски и перчаток. Многие даже не задумываются об этом... А потом попадают в больницы. Люди просто не понимают, что сейчас они ответственны не только за свою жизнь, но и за жизни окружающих. Во-вторых: своим вниманием, любовью, уважением и заботой. Профессия медика очень сложная, а большинство не проявляют должного уважения к ним. Позволяют даже оскорбление, этого категорически нельзя допускать!

ВОПРОС РЕБРОМ

- По вашему мнению, сегодня достаточно поддерживают врачей?

- Считаю, все, что делает правительство - правильно. Но главное, чтобы это продолжалось и дальше. Чтобы с победой над вирусом про них не забыли! Зарплаты врачей должны быть высокими. Важно, чтобы не только государство поддерживало, но еще и общественные деятели, депутаты, бизнес и простые люди. Мне думается, необходим фонд, который будет заниматься вопросами медицинских работников и помогать. Технически, финансово, духовно. Для меня было бы великое счастье, если бы наши депутаты учреждали свои именные премии для работников медицины. Не только в крупных городах, но и в районах, селах. Что такое для депутата или представителя бизнеса 5000 рублей? Ничего. А для врача приятно. В первую очередь потому, что именно его заметили, поддержали.

На фото: Светлана Морозова: «На день рождения всегда говорю друзьям: «Не дарите подарков, лучше «конвертик», а я потом на благотворительность отдам. Вы тоже будете, таким образом, причастны к хорошему делу».

Фото Алексея ВОРОНИНА

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: премия  За преданность профессии 



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