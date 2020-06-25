Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медработники в Приморье дождались премии
Премию «За преданность профессии» для медицинских работников в Приморье учредила Заслуженный деятель культуры Российской Федерации, председатель Совета Почетных граждан Владивостока и Приморья Светлана МОРОЗОВА. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту РИА VladNews.
- Светлана Сергеевна, вас в Приморье знают как общественного деятеля, который больше занимается проблемами культуры и социальной помощи детям, почему решили обратить внимание на медицину?
- Я родилась в семье медиков и даже поступила в медицинский институт. Но проучилась там всего три месяца. Мы пошли на занятие в патологоанатомическое отделение, и там я упала в обморок. Тогда врач сказал: «Света, это не твое!». Но мое - переживать боль других людей, сострадать, помогать делом.
Я вручаю много премий, в различных сферах деятельности. В 2019 году вручила 30 тысяч рублей хору Красноармейского района, в котором поют ветераны Великой Отечественной войны. Они стали победителями фестиваля хоровой песни Центра народной культуры. Также мои премии получают учителя, сотрудники УМВД, которые несут добросовестную службу, общественные деятели города и края. В прошлом году также наградила врачей. Стараюсь поддерживать и отмечать не определенную сферу, а людей, которые вносят личный вклад и помогают Приморскому краю.
В трагический момент жизни, когда не стало моего сына, я продала его четырехкомнатную квартиру в центре города и определила для себя, что потрачу эти средства на благотворительность. Мне 78 лет, я не хожу по пафосным ресторанам, уже не путешествую. Когда работала, была в разных командировках, впечатлений хватило. У меня образовались средства для поощрения. На день рождения всегда говорю друзьям: «Не дарите подарков, лучше «конвертик», а я потом на благотворительность отдам. Вы тоже будете, таким образом, причастны к хорошему делу.
- А что еще может послужить подарком?
- В этом году решила сделать подарки медикам к их профессиональному празднику. Для девушек и женщин выбрала красивые шарфы. К каждому приложила украшения. А мужчинам - картины.
- Светлана Сергеевна, как думаете, в нынешней ситуации престиж медицинских профессий вырос?
- Безусловно. Раньше к медицинским сотрудникам относились, как к «потребительскому товару». Сегодня их уважают, ценят. Я всегда говорю, что в жизни нет ничего важнее здоровья! Сегодня именно врачи находятся на передовой, как солдаты во время войны.
- Чем обычные граждане могут помочь?
- Во-первых: ответственным отношением к своему здоровью. Пока есть угроза заражения вирусом, я просто не представляю, как можно выйти на улицу без маски и перчаток. Многие даже не задумываются об этом... А потом попадают в больницы. Люди просто не понимают, что сейчас они ответственны не только за свою жизнь, но и за жизни окружающих. Во-вторых: своим вниманием, любовью, уважением и заботой. Профессия медика очень сложная, а большинство не проявляют должного уважения к ним. Позволяют даже оскорбление, этого категорически нельзя допускать!
ВОПРОС РЕБРОМ
- По вашему мнению, сегодня достаточно поддерживают врачей?
- Считаю, все, что делает правительство - правильно. Но главное, чтобы это продолжалось и дальше. Чтобы с победой над вирусом про них не забыли! Зарплаты врачей должны быть высокими. Важно, чтобы не только государство поддерживало, но еще и общественные деятели, депутаты, бизнес и простые люди. Мне думается, необходим фонд, который будет заниматься вопросами медицинских работников и помогать. Технически, финансово, духовно. Для меня было бы великое счастье, если бы наши депутаты учреждали свои именные премии для работников медицины. Не только в крупных городах, но и в районах, селах. Что такое для депутата или представителя бизнеса 5000 рублей? Ничего. А для врача приятно. В первую очередь потому, что именно его заметили, поддержали.
На фото: Светлана Морозова: «На день рождения всегда говорю друзьям: «Не дарите подарков, лучше «конвертик», а я потом на благотворительность отдам. Вы тоже будете, таким образом, причастны к хорошему делу».
Фото Алексея ВОРОНИНА
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
Новости раздела
- Медработники в Приморье дождались премии
- Жители Сахалинской области смогут сдать тесты на коронавирус бесплатно
- COVID-19: На Сахалине нет ни одного летального случая
- COVID-19: В Южно-Курильске введен режим ЧС
- "Дальзаводская" больница стала госпиталем для больных коронавирусом
- 63 случая заболевания коронавирусом выявлено на Камчатке
- На Камчатку доставлена партия тестов "нового поколения"
- Противовирусная обработка пассажирского подвижного состава ведется на Дальневосточной железной дороге
- Японец "рассекретил оружие России" против коронавируса
- Роспотребнадзор в Приморье обнародовал результаты проверки пассажиров с Diamond Princess
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Хранить деньги в банках станет практически бессмысленно
- Спасение с курорта
- Вопиющее пренебрежение средствами защиты приводит жителей Владивостока в больницу
- "Мы работаем ради вас"
- Пока Россия выходит из самоизоляции, пандемия коронавируса ускоряется, а covid-19 становится агрессивнее
- В регионе увеличится количество лабораторий, тестирующих на COVID-19
- "Ужас! Там же рядом дети ходят"
- Дорога к "Шамбале": Еще одно казино в Приморье будет готово к открытию в июле
- "Извините, но Вы не прошли отбор для участия в проводимом исследовании"
- В крае продолжается масштабная дезинфекция