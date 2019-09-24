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Медики дают добро

24 Сентября 2019, 13:40 | Дальний Восток

Программа «Волонтеры-медики» в Приморье набирает обороты

 

Миссией Всероссийского общественного движения «Волонтеры - медики» является возрождение традиций милосердия и оказание помощи практическому здравоохранению. Четыре миллиона человек ежегодно получают от них помощь и поддержку.

Участники движения из Приморья активно принимают участие в развитии региона согласно госпрограмме «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Цель - забота о здоровье

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России с 2016 года открыто приморское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», которое работает в 84 регионах России. С тех пор на базе «Тихоокеанского государственного медицинского университета» функционирует региональный штаб движения.

Сейчас представители «Волонтеров-медиков» есть и в Дальневосточном федеральном университете, и во Владивостокском базовом медицинском колледже, и в его филиале в городе Артем. «У этого движения есть шесть направлений, - рассказала Александра КУЛЬЖИНСКАЯ, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Приморском крае. - Первое – помощь в лечебно-профилактических учреждениях, там волонтеры помогают младшему и среднему медицинскому персоналу. Второе – проведение просветительской работы для школьников и студентов. Третье – ЗОЖ длиною в жизнь. Люди без медицинского образования, но с базовыми знаниями, проводят просветительскую работу о здоровом образе жизни. Четвертое – помощь медицинскому персоналу на спортивно-массовых мероприятиях. Пятое – популяризация кадрового донорства. Волонтеры доносят до людей пользу этого мероприятия, сами сдают кровь и оказывают посильную помощь медицинскому персоналу. Шестое – работа со школьниками. Мы даем возможность попробовать профессию «на вкус» тем ребятам, которые в дальнейшем хотят связать свою жизнь с медициной. Главная цель – популяризация здорового образа жизни и заботы о своем здоровье».

В медицинское волонтерство идут те, кто твердо намерен связать свою жизнь со здравоохранением. Выбор сферы применения сил происходит еще на первом курсе - к только поступившим приходят старшие товарищи, которые и рассказывают о том, как можно уже сейчас быть полезным людям, не дожидаясь выпуска из мединститута. «Для самих волонтеров это отличная практика общения с возможными пациентами еще до начала работы в клинике, - отмечает Александра Кульжинская. - Наши студенты имеют возможность поработать в разных отделениях и понять, к какой специализации лежит душа. Среди волонтеров нередки случаи, когда студент, поработав в том или ином отделении, внезапно понимает, что ему интересно совсем другое, и вместо офтальмологии, например, уходит в кардиохирургию. В дальнейших планах у нас - развиваться дальше, привлекать больше волонтеров-добровольцев».

Проектная занятость

Среди волонтеров – медиков - студенты из Дальнереченска, Дальнегорска, Большого Камня, Чугуевки, других городов и районов края. Когда они приезжают домой на каникулы, то стараются совмещать отдых с волонтерской работой. Ребята проводят в родных школах лекции на тему здоровья и здорового образа жизни.

С 2016 года волонтеры ТГМУ участвуют в сопровождении спортивных соревнований и организовывают различные акции в Приморье. «В мае 2019 года я организовала акцию «два по цене одного», - вспоминает координатор по санитарно-просветительской работе «Волонтеров-медиков» во Владивостоке Александра ФОМИНА. - Группа волонтеров выходила на улицу с табличками «обними меня». Таким образом, мы проверяли готовность прохожих взаимодействовать с нами. После этого мы стали проводить опросы, посвященные правильному питанию и выдавать памятки со списками полезных продуктов. Иногда предлагали прохожим вместе с нами поприседать, а людей в возрасте - поделать наклоны. Главная цель этого проекта – просветительская работа. Мы приезжаем с такими лекциями в школы и вузы. Уже начали сотрудничать с Хабаровском. Там проводятся лекции о риске сердечно-сосудистых заболеваний.

В следующем году хотим расширяться, разнообразить точки, где стоим. Планируем показывать на специальном манекене основы первой помощи».

На фото: В медицинском добровольчестве есть целых шесть направлений, но все они «крутятся» вокруг здоровья.

Фото автора

Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Волонтеры-медики  здоровье 



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