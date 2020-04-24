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"Дальзаводская" больница стала госпиталем для больных коронавирусом
Крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных COVID-19 открыли в столице Приморья
Инфекционный госпиталь на 400 коек заработал на базе «дальзаводской» больницы. Готовность медучреждения к приему пациентов проверил Губернатор Приморья Олег Кожемяко в пятницу, 24 апреля.
Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием – в нем установлено более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, подключен к кислороду коечный фонд и функционируют два отделения реанимации и интенсивной терапии. Максимально автоматизированы рабочие места, сведены к минимуму бумажные носители.
Общаясь с персоналом госпиталя, Губернатор поинтересовался, как медучреждение укомплектовано кадрами.
Как доложила главный врач больницы Елена Новицкая, штат укомплектован за счет собственных сотрудников и врачей, привлеченных из других клиник региона, прошедших необходимое обучение, а также студентов. Между сотрудниками, включая административный и технический персонал, который занимается обслуживанием техники и зданий, организована связь с помощью рации на 15-ти каналах.
«Для проживания персонала мы предоставим гостиницу, автобус для их перевозки», – сообщил Олег Кожемяко.
По словам Елены Новицкой, очень важно то, что остается возможность оказания поступающим с коронавирусам пациентам многопрофильной помощи по неврологии, хирургии, гинекологии и другим специальностям.
«Больница и в “мирное время” выполняла очень важную функцию по оказанию экстренной помощи жителям Владивостока. К примеру, по неврологии “дальзаводская” больница – единственная в городе, которая оказывала круглосуточную экстренную помощь. Поэтому весь коллектив, обладающий уникальными компетенциями, продолжит оказывать помощь по своему профилю», – отметила главврач.
Губернатор поблагодарил руководство и коллектив медучреждения за быстрое развертывание госпиталя, отметив, что задача, поставленная Президентом, выполнена раньше времени.
«Большой объем переоборудования в больнице – 400 коек, из них 140 с ИВЛ, выполнен в короткий срок. Активно помогали сотрудники МЧС. Сейчас медперсоналу нужно соблюдать все санитарное нормы и требования, чтобы не возникало внутрибольничных очагов коронавируса», – заявил глава Приморья.
В целом в крае, по словам Олега Кожемяко, развернуто уже 100% коек, а именно 948 коек, 332 аппарата ИВЛ размещены в инфекционных отделениях, 75% коек обеспечены кислородом.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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