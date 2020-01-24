Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китай закрыл 13 городов из-за коронавируса
Планы многих приморцев могут быть нарушены
В китайской провинции Хубэй закрыли 13 городов, включая Ухань, из-за распространения коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Меры затронули около 30 млн человек. Власти рассматривают вопрос о срочном строительстве больницы для заразившихся новым видом вируса или выделении 1 тыс. койко-мест в действующих учреждениях. Больницу планируют построить за 6 дней.
В самом Ухане, где изначально обнаружили болезнь, закрыли автомобильный тоннель под рекой Янцзы. На действующих мостах установили тепловизоры. У всех пешеходов, водителей и пассажиров проверяют температуру.
Власти провинции Хубэй ввели ограничительные мероприятия по перемещению людей в г. Ухань, запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган, а также прекратили работу кинотеатров и баров. В городском округе Эчжоу прекращена работа железнодорожной станции. Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки.
В Приморском крае организованы все необходимые профилактические мероприятия по предупреждению заболевания, в пунктах пропуска – автомобильных, железнодорожных, морских и воздушном – работает карантинный контроль. В аэропорту Владивостока организован двойной круглосуточный контроль – на выходе к самолету по его прибытию и в зоне досмотра при выходе в зал прилета. Иностранцы должны заполнить анкету и измерить температуру. На автомобильном пункте пропуска досматривается каждое транспортное средство, в автобусах пассажиры проходят бесконтактную термометрию.
Напомним, в Китае от пневмонии, которая вызвана новым типом коронавируса, погибли 25 человек. Заражено 830 человек. В Ухане транспортное сообщение приостановили с 23 января. Всемирная организация здравоохранения решила не объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса.
Как уже сообщала газета "Золотой Рог", Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки воздержаться от посещения Китая.
Новости партнеров
Новости тематики
Новости раздела
- Китай закрыл 13 городов из-за коронавируса
- На Сахалине решается вопрос транспортного сообщения с северными Курилами
- Врачи разбегаются с Дальнего Востока
- Медики дают добро
- Медцентры только одного Суйфэньхэ посетили десять тысяч дальневосточников
- Дальний Восток не только стремительно пустеет, но еще и быстро спивается
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Ипотека под 2% оказалась ловушкой
- Известный приморский бизнесмен расширил свою бизнес-империю
- Медведев не согласился с Путиным!
- Городская недвижимость выставлена на торги
- Три камчатских мероприятия вошли в "Топ-200 лучших событий года России"
- Корейцы направились в Славянку
- В Приморье на два года закрыли пункт пропуска в Китай
- Три события Приморья вошли в ТОП-200 лучших мероприятий России
- Во Владивостоке вместо 93 автобусных маршрутов будут работать 86
- Любимое место силовиков в УК отредактируют