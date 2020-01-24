Китай закрыл 13 городов из-за коронавируса

Планы многих приморцев могут быть нарушены

В китайской провинции Хубэй закрыли 13 городов, включая Ухань, из-за распространения коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Меры затронули около 30 млн человек. Власти рассматривают вопрос о срочном строительстве больницы для заразившихся новым видом вируса или выделении 1 тыс. койко-мест в действующих учреждениях. Больницу планируют построить за 6 дней.

В самом Ухане, где изначально обнаружили болезнь, закрыли автомобильный тоннель под рекой Янцзы. На действующих мостах установили тепловизоры. У всех пешеходов, водителей и пассажиров проверяют температуру.

Власти провинции Хубэй ввели ограничительные мероприятия по перемещению людей в г. Ухань, запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган, а также прекратили работу кинотеатров и баров. В городском округе Эчжоу прекращена работа железнодорожной станции. Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки.

В Приморском крае организованы все необходимые профилактические мероприятия по предупреждению заболевания, в пунктах пропуска – автомобильных, железнодорожных, морских и воздушном – работает карантинный контроль. В аэропорту Владивостока организован двойной круглосуточный контроль – на выходе к самолету по его прибытию и в зоне досмотра при выходе в зал прилета. Иностранцы должны заполнить анкету и измерить температуру. На автомобильном пункте пропуска досматривается каждое транспортное средство, в автобусах пассажиры проходят бесконтактную термометрию.

Напомним, в Китае от пневмонии, которая вызвана новым типом коронавируса, погибли 25 человек. Заражено 830 человек. В Ухане транспортное сообщение приостановили с 23 января. Всемирная организация здравоохранения решила не объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса.

Как уже сообщала газета "Золотой Рог", Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки воздержаться от посещения Китая.