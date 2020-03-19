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Китай сообщил о создании эффективного лекарства от коронавируса

19 Марта 2020, 09:46 | Дальний Восток

Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом

Как сообщает японский телеканал NHK, По словам главы китайского наццентра по развития биотехнологии Чжана Синьмина, препарат под названием «Авиган» уже протестировали на 320 заболевших в Ухане и городе Шэньчжэнь.

Зараженные коронавирусом, которые принимали это лекарство, смогли сбить высокую температуру тела всего за два дня, хотя обычно этот процесс занимал более четырех дней. Также установлено, что пациенты избавлялись от кашля в среднем за 4,5 дня, а не за шесть, как те, кто не принимал препарат. Кроме того, исследование показало, что состояния легких улучшилось примерно у 91%пациентов.

Отмечается, что «Авиган» не имеет явных побочных эффектов. Принимающие его пациенты излечились от коронавируса за пять дней. Люди, которые не получали лекарство, в среднем выздоравливали за 11 дней.

Напоминаем, что на территории Приморского края на данный момент не зарегистрировано ни одного официально подтвержденного случая COVID-19. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.В краевом минздраве назвали достаточными меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Приморье. Жителям региона посоветовали соблюдать простые правила личной безопасности для профилактики заболевания.

«Есть несколько правил, которые доказали эффективность в борьбе с новым вирусом и другими инфекционными заболеваниями: отказ от посещения мест массового скопления людей, частое мытье рук, проветривание помещений. Особое внимание рекомендуется уделять пожилым гражданам, так новый вирус может дать осложнения у людей старше 60 лет», – подчеркнули в ведомстве.

В департаменте информационной политики Приморья отмечают, что сегодня активно распространяются фейки о коронавирусе по всему миру, в том числе в крае.

«Призываем доверять только официальным источникам информации и самим не распространять слухи», – отметили в ведомстве.

Сегодня вся самая актуальная информация о ситуации с COVID-19 собрана на сайте стопкоронавирус.рф, она обновляется в режиме реального времени. Здесь же – полный список мер профилактики, материалы для тех, кто оказался в вынужденном карантине, памятки, полезные адреса и телефоны.

Напоминаем, что «горячая линия» Минздрава России работает в круглосуточном режиме. Задать вопросы можно по телефону: 8-800-2000-112. Звонок бесплатный.

Также для получения достоверной информации можно воспользоваться сайтом регионального управления Роспотребнадзора и телефоном «горячей линии» на базе Центра медицины катастроф Приморья: 8 (423) 260-50-98.

«Специалисты ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации и мерах, предпринимаемых по защите от ввоза инфекции на территорию нашей страны и региона, в частности. Кроме этого, обратившихся проинформируют о возможных инфекциях при выезде за границу и мерах профилактики новой болезни», – сообщила первый заместитель министра здравоохранения Приморья Тамара Курченко.

Сообщить о плохом самочувствии или подозрительных гражданах можно по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: covid  болезнь  китай  коронавирус  карантин  вакцина  Авиган 



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