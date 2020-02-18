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Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса
Китайские медики борются с заразой не жалея здоровья, а то и жизни…
Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимала людей, зараженных вирусом, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Известно, что врачи пытались спасти Лю Чжимина, но не смогли. 51-летний медик умер утром во вторник, 18 февраля.
«Время смерти 10.30 по местному времени (05.30 мск)», — говорится в сообщении.
По последним данным (на 18.02.20), в мире коронавирусом заразились более 73 тыс. человек. При этом умерли 1 873 человека, а выздоровели — 12798 человек.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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