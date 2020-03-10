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Японец "рассекретил оружие России" против коронавируса
В Стране восходящего солнца заподозрили неладное из-за малого количества заразившихся
Сенсационное открытие сделал журналист. Японца внезапно осенило, когда он бегал по магазинам и аптекам в поисках антисептика. Напомним, на волне паники из-за вспышки коронавируса во многих странах, в том числе и России, с прилавков начали сметать маски и антисептические растворы. Желаемого журналист не нашел, зато обнаружил на полке инструкцию по приготовлению антисептика в домашних условиях. Для этого достаточно развести водой водку или другой крепкий спиртной напиток и прокипятить, говорилось в памятке. В этот момент репортер понял, почему в России так мало заразившихся коронавирусом на фоне массовых случаев по всей Европе, особенно в Италии.
"Русские любят водку (…) Некоторые становятся алкоголиками, как бывший президент России Борис Ельцин (…). Но при этом она убивает вирусы и бактерии, поэтому ее следует употреблять на начальной стадии заболевания. Я пришел к выводу, что когда по всей Европе распространился COVID-19, в России заразилось на удивление мало людей, и все это благодаря водке", – поделился открытием Макото Хасэгава в статье, опубликованной в издании Viewpoint.
При этом отсутствие новостей о распространении COVID-19 в России, подкрепляя свою теорию, журналист назвал странным.
"Не может быть, чтобы в такой большой стране не было инфицированных", – изумляется он. Он сравнил ситуацию в нашей стране с Северной Кореей, где по официальным заявлениям нет заболевших. Однако в КНДР могут просто тщательно скрывать информацию, а в России, где "тайное всегда становится явным", это невозможно. Потому ответ только один – русских, которые "пьют водку с малых лет", защищает именно это секретное оружие. В качестве примера употребления водки с малолетства Хасэгава привел рассказ якобы журналиста из России, которого в детстве при простуде бабушка поила медом с маслом и водкой. Болезнь как рукой снимало, утверждал его собеседник.
Ранее сайт "Утро" писало об исчезнувших с российских прилавков масках на фоне паники из-за коронавируса и способе сделать повязку в домашних условиях.
Между тем в Приморье продолжается эвакуация граждан России, решивших покинуть Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Всего с начала эвакуационных мероприятий в страну через краевые автомобильные пункты пропуска вернулись 300 россиян.
По словам специалистов агентства международного сотрудничества Приморского края, за прошедшую неделю границу таким способом пересекли семь граждан РФ. Очередная эвакуация на пункте пропуска Пограничный пройдет в четверг, 12 марта. Желающих будут ждать на китайской стороне в 14.00 по местному времени.
Специалисты ведомства уточняют, что те граждане России, которые прибудут в Суйфэньхэ раньше дня эвакуации, могут воспользоваться гостиницей «Жунхуа» (Суйфэньхэ, телефон: (0453) 3997188, контактный телефон: 13945392643 – Антон).
В Правительстве Приморья продолжает работу «горячая линия»: +7 (914) 703-14-59.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Япошка кипяченым саке весь мозг себе размягчил. Пусть учит географию и сравнит плотность населения на кв. км