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Безопасный товар: АО "Далькомхолод" обрабатывает все грузы от следов COVID-19 на упаковке
07 Октября 2020, 12:43 | Дальний Восток
АО «Далькомхолод» успешно справляется с новыми вызовами в противостоянии с коронавирусной инфекцией.
Крупнейший на Дальнем Востоке портовый холодильник приступил к санитарной обработке принимаемых и отправляемых грузов.
Новые санитарные меры предприятие начало применять, когда стало известно, что в Китае на упаковке рыбопродукции из России найдены следы коронавируса. Чтобы не допустить срывов отправки продукции своих клиентов, в «Далькомхолоде» решили обрабатывать принимаемый и отправляемый на экспорт груз специальным дезинфицирующим раствором «Ника-Амицид».
«Подобрали соответствующий раствор, который соответствует всем сертификатам, нормам и ГОСТам. Он безвреден как для продукции, которая отгружается из холодильника, так и для людей. При этом, сохраняет защиту от вирусов на 28 дней», - отметила главный инженер АО «Далькомхолод» Елена Дорогань.
Обработку первой партии груза в Китай проверил инспектор «Росрыболовства», проведя фото- и видеофиксацию. Претензий нет. В «Далькомхолоде» отмечают, что теперь такая обработка продукции будет проходить ежедневно.
«Работает подрядная организация, которая имеет необходимые сертификаты и опыт дезиинфекции. Обрабатывают тщательно, дезинфицируют коробки, поддоны, погрузчики. Так, чтобы в Китай продукция клиентов уходила полностью обеззараженной», - сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Далькомхолод» Максим Пономарёв.
Обработка, хранение и вспомогательные операции с грузом, высокие темпы выгрузки и оперативная отгрузка, к этим параметрам своей работы крупнейший портовый холодильник на Дальнем Востоке теперь может добавить и статус защищенного от вирусов.
Справка. АО «Далькомхолод» является крупнейшим портовым холодильным комплексом на Дальнем Востоке. Контейнерная площадка позволяет одновременно разместить 150 контейнеров. которые вмещают порядка 25 тысяч тонн при единовременном хранении груза. В том числе 50 рефрижераторных контейнеров для замороженной рыбной продукции.
Высокие темпы выгрузки и оперативная отгрузка позволяют отгружать до 1000 тонн продукции в сутки. Большая производственная площадка позволяет вести выгрузку одновременно до 12 машин. Дополнительно возможно подать железнодорожный состав с вагонами любого вида, в том числе, рефрижераторными с соблюдением особого температурного режима. Тем самым, есть возможность разделить железнодорожные и автомобильные потоки транспорта.
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