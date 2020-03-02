Роспотребнадзор в Приморье обнародовал результаты проверки пассажиров с Diamond Princess

Между тем федеральные структуры просто потеряли россиян с лайнера, которые были доставлены на карантин во Владивосток

Состояние семи пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящихся в инфекционном отделении краевой клинической больницы Владивостока, оценивается на сегодняшний день как удовлетворительное. Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Глава ведомства Татьяна Детковская подчеркнула, что лабораторный контроль состояния здоровья изолированных пациентов ведется ежедневно.

«Все граждане обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют. Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные», – сообщила она.

В ведомстве отметили, что медицинское наблюдение продолжается. Кроме того, проводится повторное исследование материала в научно-исследовательском центре «Вектор».

В краевом Роспотребнадзоре добавили, что для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции юридическим лицам и ИП в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса, предприятиям транспортных, спортивных и культурно-массовых объектов направлены предписания о необходимости соблюдения мер предосторожности, соблюдения правил личной гигиены, наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания, проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий.

Также продолжается проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в образовательных, медицинских, социальных учреждениях.

«Это поддержание оптимального теплового режима, проветривание и уборка помещений с применением дезинфицирующих средств активных в отношении вирусов, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, проведение “утренних фильтров” для выявления заболевших с признаками респираторных вирусных инфекций и другие», – пояснили специалисты.

Между тем, в одном из выпусков полтшоу "Время покажет" выяснилось, что федеральный Роспотребнадзор просто забыл, куда он направил на карантин часть пассажиров со злополучного лайнера. Ни один из чиновников не смог ответить, куда делась часть людей. Естественно, в качестве "потеряшек" оказались пассажиры, которых направили не в Казань, а во Владивосток. Дальневосточникам не привыкать к такому отношению к себе со стороны федерального центра. Этот случай позволяет усомниться, что российская система медбезопасности в достаточной степени готова к встрече эпидемии, если она все-таки прорвется в страну.