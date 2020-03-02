Бегущих из Северной Кореи от коронавируса будут эвакуировать через Владивосток

Ситуация в соседней стране, похоже, выходит из-под контроля

В Северной Корее назвали ситуацию с коронавирусом вопросом "выживания нации", призывая к революционным мерам.

По информации CNN, уже в пятницу 6 марта, Пхеньян покинут десятки иностранных дипломатов, которые сейчас находятся в карантине. Самолетами авиакомпании Air Koryo их вывезут во Владивосток.