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Врачи разбегаются с Дальнего Востока

01 Ноября 2019, 08:00 | Дальний Восток

Тем временем в Москве средняя зарплата врачей в первом полугодии 2019 года превысила 121,7 тыс. руб.

Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году. В двух из них количество специалистов сократилось больше чем в два раза. Министр Вероника Скворцова объяснила это «внутренней миграцией». Очевидно, что под ней подразумевается массовое бегство медиков, прежде всего, в Москву и Санкт-Петербург, так как в стране открытой поддержке федерального центра созданы явно неравные условия для работы специалистов в одной отрасли. Известно, что в столице средняя зарплата врачей в первом полугодии 2019 года превысила 121,7 тыс. руб.

Самое большое сокращение врачей наблюдаются:

в Бурятии — 59%,

в Новосибирской области — 58%,

в Томской области — 18%,

в Кемеровской области — 17,3%,

в Якутии — 17,2%.

В целом по стране количество врачей в 2018 году увеличилось на 404 специалиста (0,07%).

В первичном звене сокращение докторов наблюдается в 46 регионах. В Бурятии и Новосибирской области число докторов уменьшилось на 61% и 60% соответственно. Позитивная динамика по первичному звену наблюдается в 38 регионах, среди них — Москва и Санкт-Петербург.

Госпожа Скворцова считает, что в каждом регионе — своя специфика и каждый требует отдельного анализа. «Проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе социальные»,— считает министр.

В 2020 году больницы будут выдавать пациентам приборы для удаленного мониторинга состояния здоровья. В частности, ими обеспечат 2,5 млн человек с повышенным давлением.

Ситуация в здравоохранении регионов также ДФО продолжает оставаться сложной. Одна из основных проблем отрасли – нехватка медицинского персонала среднего звена и врачей. Но если на севере округа проблема решается и численность врачей в медицинских учреждениях растет, то на юге ДФО обстановка в этой сфере остается напряженной.

Так, в частности, по последним данным региональной статистики, в Чукотском автономном округе численность врачей за год выросла и сейчас составляет 74,8 специалиста на десять тыс. человек. В Магаданской области обеспеченность врачами на десять тыс. населения — 63,8, и также в их численности отмечен рост за последний год.

В то же время на юге округа обстановка не столь оптимистична. В Приморском крае, согласно данным Приморскстата, за год численность врачей снизилась на 25 человек и сейчас составляет 9 602 специалиста. Наиболее тревожная ситуация складывается в  Хабаровском крае – там за год численность врачей упала сразу на 82 специалиста — с 7 636 до 7 554 врачей. Медицинские учреждения края покидают терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, офтальмологи, неврологи, психиатры, дермато-венерологи, дерматологи, фтизиатры.

Количество врачей санитарно-противоэпидемической группы за год в крае сократилось более чем в два раза — до 63 специалистов. За год в регионе упала и численность среднего медицинского персонала более чем на 1 300 человек – с 14 706 до 13 358 специалистов. Сейчас обеспеченность врачами в крае является одной из самых низких по ДФО и составляет 57,2 специалиста на десять тыс. человек.

Кадр из телесериала "Интерны", ТНТ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Москва  санкт-петербург  скворцова  медсестра  заработная плата  приморский край  владивосток  столица  первичное звено  врач  Минздрав  Дальний Восток  Хабаровск 






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