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Здоровье

23 Октября 2020, 17:53 | Здоровье | Дальний Восток

Врачебная тайна: посещают ли студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета пары с подтвержденной "короной"?

Сообщения об этом появились в социальной сети "Инстаграм"

23 Октября 2020, 15:57 | Здоровье | Приморье

Жители Приморья с признаками вирусной инфекции должны оставаться дома

В Приморском крае зафиксирован новый антирекорд по числу выявленных заражений коронавирусной инфекцией

23 Октября 2020, 14:50 | Здоровье | Приморье

Covid-19 закрывает ночные клубы во Владивостоке

Время работы предприятий общественного питания ограничат до 23.00

23 Октября 2020, 10:20 | Здоровье | Приморье

Роспотребнадзор Приморья: Выше риск заболеть COVID-19 в местах массовых контактов с людьми

Роспотребнадзор Приморья: Выше риск заболеть COVID в местах массовых контактов с людьми

22 Октября 2020, 17:20 | Здоровье | Приморье

"Рассадник" нарушителей санитарного режима выявили во Владивостоке

В Приморском крае мониторинг прошли более 7 тысяч торговых точек

22 Октября 2020, 16:02 | Здоровье | Приморье

Минздрав Приморья: Такого ежедневного объема пациентов с COVID-19 еще не было

В Приморье развернуто 1 765 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее

22 Октября 2020, 12:24 | Здоровье | Приморье

В Приморье коронавирусом за сутки заболели 123 человека

За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Приморье превышен более чем на 15%

22 Октября 2020, 09:02 | Здоровье | Приморье

Провизорный госпиталь во Владивостоке увеличил количество COVID-коек

Дополнительно 70 коек за неделю развернули в провизорном госпитале Владивостока, открытом на базе госпиталя для ветеранов войн, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Приморье

21 Октября 2020, 15:30 | Здоровье | Приморье

COVID-19: В Приморье выявили самый высокий показатель заболеваемости за все время эпидемии

Уровень заболеваемости COVID-19 в Приморье продолжает расти. За сутки в крае выявлено 125 новых случаев заражения

20 Октября 2020, 16:15 | Здоровье | Приморье

От врача-психолога – к психотерапевту

Реабилитация бывших пациентов психиатрической клиники позволяет им войти в социум полноценной личностью

20 Октября 2020, 09:05 | Здоровье | Приморье

Больше чем волонтёры

Добровольчество в сфере здравоохранения, в том числе и помощь в медицинских организациях – это комплексное и сложное явление, которое объединяет не только студентов медицинских образовательных учреждений, но и психологов, педагогов, спортсменов, представителей творческих профессий и других неравнодушных людей, готовых посвятить себя работе в сфере здравоохранения.

19 Октября 2020, 12:34 | Здоровье | Приморье

COVID-19: Рекорд по числу заболевших за сутки зафиксирован в Приморье

За минувшие сутки в Приморье лабораторно подтверждено 115 новых случаев коронавируса – это максимальное число заболевших за сутки с начала эпидемии

19 Октября 2020, 10:02 | Здоровье | Приморье

9 тысяч жителей Приморья бесплатно привили от гриппа

Предпринимаются необходимые профилактические меры для недопущения вспышек гриппа и ОРВИ

17 Октября 2020, 12:42 | Здоровье | Приморье

COVID-19: Еще три жителя Приморья не смогли справиться с заболеванием

Число заболевших за минувшие сутки, 16 октября, коронавирусом приморцев вновь выше, чем днем ранее

16 Октября 2020, 16:20 | Здоровье | Приморье

COVID-19 в Приморье: Медики работают на пределе человеческих возможностей

Пренебрежение элементарными санитарными правилами приводит к массовому обращению граждан за медпомощью, в связи с чем поликлиники несут огромную нагрузку и не справляются с наплывом граждан

16 Октября 2020, 11:50 | Здоровье | Приморье

COVID-19 в Приморье: Еще одна жертва и 104 новых случая заболевания коронавирусом

Всего за время эпидемии с болезнью в Приморье не справились 126 пациентов

15 Октября 2020, 12:53 | Здоровье | Приморье

COVID-19: 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Приморье

Эпидемиологическая обстановка в Приморском крае продолжает ухудшаться

14 Октября 2020, 13:48 | Здоровье | Приморье

COVID-19: Школы Владивостока переходят на дистанционное обучение

107 классов в 33 муниципальных школах Владивостока по данным на утро среды, 14 октября, переведены на дистанционный формат обучения

14 Октября 2020, 12:30 | Здоровье | Приморье

COVID-19: Приморский край занял 26 место в России по заболеваемости коронавирусом

По состоянию на 14 октября число заболевших коронавирусом в Приморье составило 12 905 человек, из них 98 – случаи за последние сутки

13 Октября 2020, 14:50 | Здоровье | Приморье

"Земский доктор" расширяет горизонты

С 2020 года участниками данного проекта могут быть врачи всех возрастов

13 Октября 2020, 13:20 | Здоровье | Приморье

COVID-19: 90 процентов коек для больных коронавирусом заполнены в Приморье

94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Приморском крае за последние сутки, два человека не справились с болезнью

12 Октября 2020, 14:39 | Здоровье | Приморье

COVID-19: В Приморье заболеваемость коронавирусом выросла на 30 процентов

Заболеваемость коронавирусом в Приморье растет – за последние сутки зарегистрированы уже 92 новых случая

10 Октября 2020, 13:12 | Здоровье | Приморье

COVID в Приморье: "Без маски ни в автобус, ни в такси, ни в магазин человека не пускать"

Все силы административных комиссий и правоохранительных органов направлены на выполнение антикоронавирусной задачи

07 Октября 2020, 12:43 | Здоровье | Дальний Восток

Безопасный товар: АО "Далькомхолод" обрабатывает все грузы от следов COVID-19 на упаковке

АО "Далькомхолод" успешно справляется с новыми вызовами в противостоянии с коронавирусной инфекцией.

06 Октября 2020, 13:57 | Здоровье | Приморье

Праздник с салатом на устах

В начале октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства

06 Октября 2020, 12:45 | Здоровье | Приморье

"Здоровые" тенденции

Медицина в Приморском крае становится все более доступной для населения

05 Октября 2020, 11:40 | Здоровье | Приморье

В Приморье произошел скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией

За последние сутки в Приморье подтвердились 79 новых случаев заболевания COVID-19

02 Октября 2020, 11:43 | Здоровье | Приморье

Скорые Приморского края два раза "обогнули Землю по экватору" за месяц

В Приморье действуют шесть станций скорой медицинской помощи и 26 отделений СМП при центральных районных больницах, а также подстанции в крупных городах

01 Октября 2020, 15:47 | Здоровье | Приморье

В Приморье официально разрешили танцевать и париться

В Приморском крае введены послабления режима повышенной готовности

30 Сентября 2020, 15:36 | Здоровье | Приморье

Более полумиллиона жителей Приморья сделали прививку от гриппа

Отсутствие прививки не только увеличивает риск заболевания одного человека, но и рабочего коллектива в целом

30 Сентября 2020, 11:40 | Здоровье | Приморье

COVID-19: 73 новых случая заболевания выявлено в Приморье

По состоянию на 30 сентября заболеваемость коронавирусной инфекцией в Приморском крае остается высокой

29 Сентября 2020, 17:35 | Здоровье | Дальний Восток

Свои взгляды на профессию врача высказали молодые специалисты

Проблема привлечения специалистов в лечебные учреждения Приморского края сдвинулась с мертвой точки

29 Сентября 2020, 16:31 | Здоровье | Приморье

Привычка быть красивым

Приморские косметологи поделились секретами правильного ухода за собой

29 Сентября 2020, 13:28 | Здоровье | Приморье

Безвозмездную помощь от Банка "Приморье" получили медицинские учреждения ДФО

Масштабный проект помощи учреждениям здравоохранения Дальнего Востока и Восточной Сибири в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции Covid19 реализовал Банк "Приморье"

29 Сентября 2020, 10:30 | Здоровье | Приморье

"Поход на выборы - просто праздник какой-то!"

История приморского долгожителя, рассказанная корреспонденту "Золотого Рога"

28 Сентября 2020, 12:27 | Здоровье | Приморье

COVID-19: За минувшие сутки в Приморье подтвердились 69 новых случаев заболевания

С 1 октября в Приморском крае откроются учреждения дополнительного образования

25 Сентября 2020, 12:37 | Здоровье | Приморье

COVID-19: В Приморье еще один пациент стал жертвой коронавируса

Диагноз COVID-19 во время эпидемии подтвердили уже у 11401 жителя Приморья

24 Сентября 2020, 13:31 | Здоровье | Приморье

COVID-19: Еще 70 случаев заражения коронавирусом выявили в Приморье

За прошедшие сутки в Приморье провели 2955 лабораторных исследований на наличие коронавируса

24 Сентября 2020, 11:06 | Здоровье | Приморье

16 женщин с подтвержденным диагнозом COVID-19 стали мамами в Приморье

Все дети появились на свет в роддоме №1 Владивостока

22 Сентября 2020, 15:34 | Здоровье | Приморье

Прогулка с врачом, "здоровые" чтения в библиотеках, онлайн-лекции и многое другое

О пропаганде ЗОЖ рассказали в Приморском краевом центре Медицинской профилактики

22 Сентября 2020, 14:40 | Здоровье | Приморье

Драгоценные граммы жизни

Детей с экстремально низкой массой тела выхаживают в Приморском краевом перинатальном центре

21 Сентября 2020, 14:44 | Здоровье | Приморье

За 15 минут: Жителей Владивостока призывают сделать прививку от гриппа бесплатно

Семь мобильных пунктов работают в каждом районе города. Требуются только паспорт и письменное согласие на процедуру. Полис ОМС не нужен

21 Сентября 2020, 11:52 | Здоровье | В мире

Власти Китая: COVID-19 обнаружен на морепродуктах из России

Утверждается, что коронавирус выявлен на упаковке замороженных морепродуктов

21 Сентября 2020, 11:32 | Здоровье | Приморье

Еще три жителя Приморья стали жертвами COVID-19

За минувшие сутки в Приморском крае подтвердили 71 новый случай заражения коронавирусом

19 Сентября 2020, 13:57 | Здоровье | Приморье

Масштабная кампания по вакцинации от гриппа началась в Приморье

За 17 дней проведения кампании по вакцинации от гриппа в Приморском крае привились от вируса 293778 человек, из них 74 014 – дети

18 Сентября 2020, 18:02 | Здоровье | Приморье

Олег Кожемяко вмешался в медицинский беспредел в Дальнегорске

После жалоб людей и серьёзного разговора с главой региона в отставку ушёл главврач городской больницы

18 Сентября 2020, 14:38 | Здоровье | Приморье

В Приморье подтвердили еще 71 случай заболевания COVID-19

За минувшие сутки 79 пациентов справились с инфекцией

18 Сентября 2020, 09:02 | Здоровье | Приморье

Сезон ОРВИ начался в Приморском крае раньше срока

Сезон высокой заболеваемости острыми респираторными и вирусными инфекциями (ОРВИ) начался на две недели раньше срока в Приморье

17 Сентября 2020, 18:20 | Здоровье | Приморье

Вирус никуда не ушел

Детей и взрослых просят соблюдать меры безопасности и зовут на сезонную вакцинацию

17 Сентября 2020, 11:56 | Здоровье | Приморье

С COVID-19 в Приморье не справились 112 человек

Новые жертвы коронавируса регистрируют третий день подряд в Приморье

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