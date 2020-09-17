Добровольчество в сфере здравоохранения, в том числе и помощь в медицинских организациях – это комплексное и сложное явление, которое объединяет не только студентов медицинских образовательных учреждений, но и психологов, педагогов, спортсменов, представителей творческих профессий и других неравнодушных людей, готовых посвятить себя работе в сфере здравоохранения.