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Здоровье
Врачебная тайна: посещают ли студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета пары с подтвержденной "короной"?
Сообщения об этом появились в социальной сети "Инстаграм"
Жители Приморья с признаками вирусной инфекции должны оставаться дома
В Приморском крае зафиксирован новый антирекорд по числу выявленных заражений коронавирусной инфекцией
Covid-19 закрывает ночные клубы во Владивостоке
Время работы предприятий общественного питания ограничат до 23.00
Роспотребнадзор Приморья: Выше риск заболеть COVID-19 в местах массовых контактов с людьми
Роспотребнадзор Приморья: Выше риск заболеть COVID в местах массовых контактов с людьми
"Рассадник" нарушителей санитарного режима выявили во Владивостоке
В Приморском крае мониторинг прошли более 7 тысяч торговых точек
Минздрав Приморья: Такого ежедневного объема пациентов с COVID-19 еще не было
В Приморье развернуто 1 765 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее
В Приморье коронавирусом за сутки заболели 123 человека
За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Приморье превышен более чем на 15%
Провизорный госпиталь во Владивостоке увеличил количество COVID-коек
Дополнительно 70 коек за неделю развернули в провизорном госпитале Владивостока, открытом на базе госпиталя для ветеранов войн, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Приморье
COVID-19: В Приморье выявили самый высокий показатель заболеваемости за все время эпидемии
Уровень заболеваемости COVID-19 в Приморье продолжает расти. За сутки в крае выявлено 125 новых случаев заражения
От врача-психолога – к психотерапевту
Реабилитация бывших пациентов психиатрической клиники позволяет им войти в социум полноценной личностью
Больше чем волонтёры
Добровольчество в сфере здравоохранения, в том числе и помощь в медицинских организациях – это комплексное и сложное явление, которое объединяет не только студентов медицинских образовательных учреждений, но и психологов, педагогов, спортсменов, представителей творческих профессий и других неравнодушных людей, готовых посвятить себя работе в сфере здравоохранения.
COVID-19: Рекорд по числу заболевших за сутки зафиксирован в Приморье
За минувшие сутки в Приморье лабораторно подтверждено 115 новых случаев коронавируса – это максимальное число заболевших за сутки с начала эпидемии
9 тысяч жителей Приморья бесплатно привили от гриппа
Предпринимаются необходимые профилактические меры для недопущения вспышек гриппа и ОРВИ
COVID-19: Еще три жителя Приморья не смогли справиться с заболеванием
Число заболевших за минувшие сутки, 16 октября, коронавирусом приморцев вновь выше, чем днем ранее
COVID-19 в Приморье: Медики работают на пределе человеческих возможностей
Пренебрежение элементарными санитарными правилами приводит к массовому обращению граждан за медпомощью, в связи с чем поликлиники несут огромную нагрузку и не справляются с наплывом граждан
COVID-19 в Приморье: Еще одна жертва и 104 новых случая заболевания коронавирусом
Всего за время эпидемии с болезнью в Приморье не справились 126 пациентов
COVID-19: 101 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Приморье
Эпидемиологическая обстановка в Приморском крае продолжает ухудшаться
COVID-19: Школы Владивостока переходят на дистанционное обучение
107 классов в 33 муниципальных школах Владивостока по данным на утро среды, 14 октября, переведены на дистанционный формат обучения
COVID-19: Приморский край занял 26 место в России по заболеваемости коронавирусом
По состоянию на 14 октября число заболевших коронавирусом в Приморье составило 12 905 человек, из них 98 – случаи за последние сутки
"Земский доктор" расширяет горизонты
С 2020 года участниками данного проекта могут быть врачи всех возрастов
COVID-19: 90 процентов коек для больных коронавирусом заполнены в Приморье
94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Приморском крае за последние сутки, два человека не справились с болезнью
COVID-19: В Приморье заболеваемость коронавирусом выросла на 30 процентов
Заболеваемость коронавирусом в Приморье растет – за последние сутки зарегистрированы уже 92 новых случая
COVID в Приморье: "Без маски ни в автобус, ни в такси, ни в магазин человека не пускать"
Все силы административных комиссий и правоохранительных органов направлены на выполнение антикоронавирусной задачи
Безопасный товар: АО "Далькомхолод" обрабатывает все грузы от следов COVID-19 на упаковке
АО "Далькомхолод" успешно справляется с новыми вызовами в противостоянии с коронавирусной инфекцией.
Праздник с салатом на устах
В начале октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства
"Здоровые" тенденции
Медицина в Приморском крае становится все более доступной для населения
В Приморье произошел скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией
За последние сутки в Приморье подтвердились 79 новых случаев заболевания COVID-19
Скорые Приморского края два раза "обогнули Землю по экватору" за месяц
В Приморье действуют шесть станций скорой медицинской помощи и 26 отделений СМП при центральных районных больницах, а также подстанции в крупных городах
В Приморье официально разрешили танцевать и париться
В Приморском крае введены послабления режима повышенной готовности
Более полумиллиона жителей Приморья сделали прививку от гриппа
Отсутствие прививки не только увеличивает риск заболевания одного человека, но и рабочего коллектива в целом
COVID-19: 73 новых случая заболевания выявлено в Приморье
По состоянию на 30 сентября заболеваемость коронавирусной инфекцией в Приморском крае остается высокой
Свои взгляды на профессию врача высказали молодые специалисты
Проблема привлечения специалистов в лечебные учреждения Приморского края сдвинулась с мертвой точки
Привычка быть красивым
Приморские косметологи поделились секретами правильного ухода за собой
Безвозмездную помощь от Банка "Приморье" получили медицинские учреждения ДФО
Масштабный проект помощи учреждениям здравоохранения Дальнего Востока и Восточной Сибири в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции Covid19 реализовал Банк "Приморье"
"Поход на выборы - просто праздник какой-то!"
История приморского долгожителя, рассказанная корреспонденту "Золотого Рога"
COVID-19: За минувшие сутки в Приморье подтвердились 69 новых случаев заболевания
С 1 октября в Приморском крае откроются учреждения дополнительного образования
COVID-19: В Приморье еще один пациент стал жертвой коронавируса
Диагноз COVID-19 во время эпидемии подтвердили уже у 11401 жителя Приморья
COVID-19: Еще 70 случаев заражения коронавирусом выявили в Приморье
За прошедшие сутки в Приморье провели 2955 лабораторных исследований на наличие коронавируса
16 женщин с подтвержденным диагнозом COVID-19 стали мамами в Приморье
Все дети появились на свет в роддоме №1 Владивостока
Прогулка с врачом, "здоровые" чтения в библиотеках, онлайн-лекции и многое другое
О пропаганде ЗОЖ рассказали в Приморском краевом центре Медицинской профилактики
Драгоценные граммы жизни
Детей с экстремально низкой массой тела выхаживают в Приморском краевом перинатальном центре
За 15 минут: Жителей Владивостока призывают сделать прививку от гриппа бесплатно
Семь мобильных пунктов работают в каждом районе города. Требуются только паспорт и письменное согласие на процедуру. Полис ОМС не нужен
Власти Китая: COVID-19 обнаружен на морепродуктах из России
Утверждается, что коронавирус выявлен на упаковке замороженных морепродуктов
Еще три жителя Приморья стали жертвами COVID-19
За минувшие сутки в Приморском крае подтвердили 71 новый случай заражения коронавирусом
Масштабная кампания по вакцинации от гриппа началась в Приморье
За 17 дней проведения кампании по вакцинации от гриппа в Приморском крае привились от вируса 293778 человек, из них 74 014 – дети
Олег Кожемяко вмешался в медицинский беспредел в Дальнегорске
После жалоб людей и серьёзного разговора с главой региона в отставку ушёл главврач городской больницы
В Приморье подтвердили еще 71 случай заболевания COVID-19
За минувшие сутки 79 пациентов справились с инфекцией
Сезон ОРВИ начался в Приморском крае раньше срока
Сезон высокой заболеваемости острыми респираторными и вирусными инфекциями (ОРВИ) начался на две недели раньше срока в Приморье
Вирус никуда не ушел
Детей и взрослых просят соблюдать меры безопасности и зовут на сезонную вакцинацию
С COVID-19 в Приморье не справились 112 человек
Новые жертвы коронавируса регистрируют третий день подряд в Приморье
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