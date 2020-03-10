Время продавать доллары

Российский рубль в панике

Ряд банков во Владивостоке покупает американский доллар по цене выше 73 рублей. При этом купить доллар ниже 75 рублей не получится. Евро можно продать по 84 рубля, купить – не ниже 85,65 рублей.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке - доллар стоил дороже 75 рублей, евро - выше 86 рублей.

Московская биржа перед сегодняшними торгами повысила верхнюю границу возможного изменения курса доллара - до 76,3951 рубля с 70,445 рубля - и евро, до 87,3131 рубля с 79,625 рубля.