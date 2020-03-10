Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Время продавать доллары
Российский рубль в панике
Ряд банков во Владивостоке покупает американский доллар по цене выше 73 рублей. При этом купить доллар ниже 75 рублей не получится. Евро можно продать по 84 рубля, купить – не ниже 85,65 рублей.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке - доллар стоил дороже 75 рублей, евро - выше 86 рублей.
Московская биржа перед сегодняшними торгами повысила верхнюю границу возможного изменения курса доллара - до 76,3951 рубля с 70,445 рубля - и евро, до 87,3131 рубля с 79,625 рубля.
Новости партнеров
Новости тематики
- Время продавать доллары
- Аэропорт Владивостока крупно задолжал
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Новая купюра с символом Владивостока может стать пластиковой
- Мост на остров Русский оценили в 2 тысячи рублей
Новости раздела
- Время продавать доллары
- От острова Русский инвесторы шарахаются как от чумы
- "20 лет – это серьезная дата"
- В Приморье перестала работать крупная страховая компания
- Банк России в четвертый раз открыл свои двери во Владивостоке
- Банк России открывает свои двери во Владивостоке
- Незнание закона не освобождает от налога
- Аэропорт Владивостока крупно задолжал
- Повышение налога: Квартиры приморцев "взвесили" на кадастровых весах
- Дерипаска отказался "прописываться" на острове Русском
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Разочарован в бизнесе, но надежды не потерял
- FESCO возглавит новый президент
- Газа на всех не хватает
- Выгрызая зубами каждый доллар
- Туротрасль просит сделать прививку от коронавируса
- Самолет, вылетевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в Хабаровске
- ЖСК "Остров": Остров миллиардеров
- Порт "Мечела" в Приморье напугали
- Колонизаторы Свободного порта
- Нелегальные продавцы цветов перекрывают торговлю магазинам