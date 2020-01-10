От острова Русский инвесторы шарахаются как от чумы

В специальный административный район перешло из-за рубежа всего две компании

Минэкономразвития разработало меры для увеличения популярности специальных административных районов (САР), известных как российские офшоры. В их числе, в частности, «транзитная» перерегистрация и освобождение от налогов зарубежных филиалов фирм-резидентов, сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.

Сегодня в российских САР зарегистрировано более 20 международных компаний, заявили в Корпорациях развития Калининградской области и Дальнего Востока, пишут «Известия». Однако усиление санкций будет тормозить появление новых резидентов, опасаются эксперты.

Льготы и расширение

Специальные административные районы — территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций. В России два САР: на острове Октябрьский Калининградской области и острове Русском Приморского края.

Минэкономразвития готовит поправки в законодательство, чтобы в дальнейшем увеличить число их резидентов, рассказал Илья Торосов. Так, планируется ввести «транзитную редомициляцию» — механизм, который даст возможность переезжать в «российские офшоры» в два и более этапа через промежуточные юрисдикции. Если поправку примут, компании смогут перерегистрироваться, например, из Нидерландов через Кипр.

На сегодняшний день «переезд» юрлиц из Нидерландов напрямую запрещен, однако министерство уже получило несколько анонимных заявок оттуда, отметил замминистра. Он уточнил, что ведомство в целом настроено на расширение географии редомициляции: так, в скором времени так, в скором времени станет возможным «переезд» с Виргинских островов — одного из крупнейших мировых офшоров.

Официально неизвестно, какие российские компании зарегистрированы в офшорах, однако СМИ писали, что, например, в Нидерландах зарегистрирован «Яндекс».

Планирует Минэкономразвития и несколько налоговых нововведений. Ведомство предлагает освободить доходы зарубежных филиалов международных компаний, зарегистрированных в САР, от налогообложения в России. Это исключит двойные сборы, пояснил замминистра. С той же целью Минэк хочет сделать в законах прямое уточнение о том, что международные организации в российских офшорах не выступают контролируемыми иностранными компаниями (КИК). Сегодня такая вероятность существует, и это отпугивает фирмы, которые задумываются о перерегистрации, отметил Илья Торосов.

Также необходимо исключить налогообложение курсовых разниц при переоценке активов и обязательств компаний, которые проходят процедуру редомициляции, уверены в Минэкономразвития. Таким образом, фирмы освободят от налога на «бумажную прибыль», пояснил замминистра.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает ввести сбор при регистрации в САР, который фирмы будут обязаны ежегодно платить в региональные бюджеты, — в данный момент это законом не урегулировано. Вместе с тем может быть расширен срок инвестирования в России для резидентов отечественных офшоров с шести месяцев до одного года, рассказал Илья Торосов.

Все перечисленные меры еще предстоит согласовать с профильными министерствами, подчеркнул он.

Двадцать против двух

На сегодняшний день в САР зарегистрировались 23 международные компании: 21 — на острове Октябрьский и 2 - на острове Русский, сообщили «Известиям» в Корпорациях развития Калининградской области и Дальнего Востока.

С ноября по декабрь 2019 года на остров Октябрьский переехали следующие компании: «Валтура Холдингз Лимитед», «Черкизово АйПи», «Гершвин», «Активиум», «Рейкрофт Лимитед», «Фокаччиако Венчурз Лимитед», «СИНЕК Инвестмент энд Девелопмент», «Ренессанс Инвест», «Грейтвин Холдингс» и «Блю Баннер Холдинг Лимитед». У большинства этих фирм вид деятельности скрыт, однако сообщается, что «Черкизово АйПи» занимается арендой интеллектуальной собственности.

Также известно, что два новых резидента связаны с Олегом Дерипаской: по данным СПАРК, собственником фирмы «Гершвин» выступает «Русал», а «Валтура Холдингз Лимитед», по сообщениям СМИ, ранее фигурировала в цепочках владения компаний, дружественных бизнесмену. Кроме того, в июле в САР Калининградской области зарегистрировалась оказавшаяся под санкциями En+ Group, 35% акций которой, по данным СПАРК, принадлежат Олегу Дерипаске.

В Корпорации развития Калининградской области «Известиям» заявили, что пять заявок на редомициляцию от иностранных компаний находятся на рассмотрении, а 10 фирм уже получают помощь по сбору документов для регистрации и поиску офисных помещений. В 2020 году организация ожидает увеличения количества резидентов минимум до 30.

На острове Русский зарегистрированы «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна — один из ключевых акционеров банка «Восточный», а также «Доналинк» Андрея Мельниченко, сферой деятельности которой выступает угольный и энергетический бизнес. В Корпорации развития Дальнего Востока сообщили, что ведут переговоры с тремя новыми компаниями по поводу редомициляции. Там также отметили, что интерес к САР со стороны бизнеса есть, однако «невозможно не заметить и определенную осторожность».

В мире идет кампания против офшоров: развитые страны взяли тренд на прозрачность и активно борются с неуплатой налогов, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Усиление санкций и нестабильность институциональной среды будут тормозить появление новых резидентов в российских офшорах, несмотря на всю привлекательность экономических условий, созданных там, прогнозирует директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. Он также добавил, что успешность эксперимента необходимо измерять не в количестве фирм, зарегистрированных в специальных районах, а в их оборотах.

Фото Андрея САВИНА.