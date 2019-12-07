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"20 лет – это серьезная дата"
Альфа-Банк в честь своего 20-летия в Приморье представил концертный проект «Midnight ROCK Opera»
Альфа-Банк в Приморье в честь своего двадцатилетия представил клиентам музыкальный уникальный проект «Midnight ROCK Opera». «Midnight ROCK Opera» – концертная программа, в которой звезды оперной сцены в неформальной атмосфере, исполняют мировые и русский рок произведения.
«20 лет успешной работы – это серьезная дата как для Альфа-Банка, так и для банковского рынка Приморского края. За эти годы мы стали надежным финансовым партнером для многих компаний Приморья: с большим количеством клиентов мы сотрудничаем с момента открытия первого офиса банка в регионе. Приятно, что и жители края выбирают наш банк за стремление оперативно и качественно решать любые финансовые вопросы, - отметил Юрий Хитеев, региональный управляющий Альфа-Банка в г. Владивосток. – В четь юбилея мы пригласили наших клиентов отметить с нами этот праздник и стать участниками необычного и зрелищного концертного шоу. Солисты Мариинского театра (Санкт- Петербург) выступили с уникальной программой, которая была специально подготовлена для клиентов Альфа-Банка. Я уверен, что мы будем продолжать радовать горожан яркими проектами.»
Сотрудничество Альфа-Банка с проектом «Midnight Opera» продолжается более шести лет. За это время клиенты банка в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Казани, Омске, Красноярске, Тюмени и других городах получили возможность наслаждаться высоким искусством на расстоянии вытянутой руки.
«Почему возникла идея необычного проекта? Лет десять назад было модно петь оперные хиты, арии в рок обработке. А я решила сделать наоборот, то есть рок песни сыграть скрипками, спеть оперными голосами, спеть на итальянском языке. Поэтому все песни изначально были переведены на итальянский, делались специальные аранжировки, чтобы это звучало как оперная ария, чтобы не было никакого намека ни на пошлость, ни на каверы. Волею случая появилась одна история, которая подтолкнула меня выбрать номера и разложить их на солистов, на 4 человека, разные зарубежные рок песни», - рассказывает о проекте оперная певица, основатель и продюсер проекта Анастасия Максимова.
«Midnight ROCK Opera» -это профессиональный уровень исполнения. В коллективе профессиональные оперные исполнители, которые очень плотно задействованы в спектаклях по всему миру. Но, в отличие от других коллег, солисты Midnight Opera – это люди, которые смогли переступить эту грань: сойти со сцены и полностью отдаться зрителю. Посмотреть ему в глаза, прикоснуться, обнять.
В рамках концертного юбилейного проекта Альфа-Банк организовал также выступление солистов Мариинского театра для участников смены Всероссийского Детского центра «Океан».
Альфа-Банк придает большое значение участию в культурных проектах, поэтому на протяжении своей почти тридцатилетней истории было реализовано большое количество ярких культурных событий. Это и фестиваль современной музыки Alfa Future People в Нижнем Новгороде; в Новосибирске Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Победа», который собирает поклонников музыки самых разных жанров — от джаза до хорошей российской поп-музыки уже на протяжение одиннадцати лет. В театральном мире банк поддерживал «Гоголь-Центр»; организовал первые масштабные гастроли московского театра «Практика». В Екатеринбурге в 2018 году при поддержке Альфа-Банк организована выставка «Дар Казимиры Басевич музеям России» с демонстрацией картины «Купание красного коня» В 2019 г. Альфа-Банк стал генеральным партнером премьеры грандиозного новаторского шоу «Сны Спящей красавицы», который пройдет в восьми городах России.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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