Банк России в четвертый раз открыл свои двери во Владивостоке

28 сентября жители Владивостока стали гостями общероссийского Дня открытых дверей Банка России. На площадке Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации все желающие проверяли свои знания о финансах в игре «Монетный двор», знакомились с историей отечественных денег и современными финансовыми технологиями. В рамках мероприятия также прошёл необычный финансовый квест по центру Владивостока, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Участникам финансового квеста предстояло выполнить в историческом центре города несколько заданий, связанных с финансами и становлением банковской системы края, используя фантазию и эрудицию. Соревновались в этом интеллектуально-спортивном состязании 4 команды. Все участники квеста получили памятные сувениры, а самую креативную команду ждали специальные призы от начальника Дальневосточного ГУ Банка России Сергея Белова.

«Наш День открытых дверей впервые не ограничивается площадкой Дальневосточного главного управления Банка России. Это мероприятие уже стало доброй традицией, и каждый год мы стараемся придумать что-то новое, интересное и полезное для жителей и гостей города. Мы видим, как растёт интерес горожан к нашему мероприятию, к работе Банка России в целом и, конечно, повышению личной финансовой грамотности», ― отметил Сергей Белов.

Непосредственно на площадке Дальневосточного главного управления Банка России прошла игра по станциям «Монетный двор». Её участники погрузились в работу финансового рынка, узнали о формировании потребительской корзины, правилах проверки денежных знаков на подлинность, научились выявлять мошенников и оценили доступность финансовых услуг в Приморье. В финале каждый из участников игры отчеканил себе памятную сувенирную монету.





Также посетители Главного управления с помощью специалистов оператора Единой биометрической системы ПАО «Ростелеком» познакомились с процедурами сдачи биометрических данных и удалённой идентификации.

Самые маленькие гости узнали, почему появились деньги и зачем нужен банк ― своих зрителей ждал кукольный спектакль «Финансовые истории». Кроме того, юные посетители решали математические ребусы и головоломки, играли в монетный твистер.

В музее Главного управления прошли экскурсии, посвященные 250-летию российских бумажных денег ― ассигнаций. Гости музея узнали, как банкноты вошли в денежный оборот России, и увидели настоящие шедевры полиграфического исполнения купюр. Фото Марии КУЗОВЛЕВОЙ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.