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Дерипаска предложил ЦБ прекратить "танцы с бубном"
Миллиардер Олег Дерипаска в очередной раз выступил с критикой в отношении Центробанка, снизившего сегодня ключевую ставку до 4,25%. Этого, по мнению миллиардера, недостаточно: экономике нужны еще более дешевые кредиты.
Дерипаска в своем Telegram-канале прокомментировал решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 4,25%. По его мнению, регулятор должен перейти к публикации банковских ставок отдельно для каждого сектора экономики, пишет РБК.
«Неужели ЦБ до сих пор неясно, что никому не интересны его ритуальные танцы с бубнами и рассказы о каких-то мифических сложностях вокруг ключевой ставки? ЦБ должен начинать публикацию конечных банковских ставок для основных кредитных продуктов в российской экономике. Важно объяснить конечные ставки по ключевым продуктам для населения и промышленности, оказавшихся в ловушке ограничений банков-ростовщиков с их страхованием и комиссиями», — написал миллиардер (Forbes в режиме реального времени оценивает состояние Дерипаски в $3 млрд).
По мнению Дерипаски, сейчас тот уровень ставок, под которые банки выдают ипотечные кредиты, кредитуют промышленность и сферу услуг, делает невозможным достижение национальных целей развития, определенных президентом. Дерипаска считает, что Центробанк должен обеспечить экономику большим объемом дешевых денег, выдаваемых под ставку в размере не более 4%. Всего, полагает он, для исполнения национального плана развития в ближайшие четыре года потребуется обеспечить экономику подобными кредитными средствами в объеме более 25 трлн руб.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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