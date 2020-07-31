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Экс-кандидат в президенты России назвала рублевых вкладчиков "идиотами"
Тем временем российская валюта стремительно дешевеет
Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения СОБЧАК прокомментировала рост курсов доллара и евро к рублю.
«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?» - цитирует её Ura.ru. Собчак при этом привела данные о росте биржевого курса доллара выше отметки в 73 рубля, а евро – выше уровня в 86 рублей.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав ЖУКОВСКИЙ на пресс-конференции НСН посоветовал покупать валюту по курсу 68-70 рублей за доллар, прогнозируя «шоковую девальвацию». Однако с того момента рубль до этих уровней уже не укреплялся.
По мнению Жуковского, к ноябрю-декабрю этого года доллар может уйти в диапазон 80-85 рублей.
Опрошенные "Золотым Рогом" эксперты - участники рынка также рекомендовали приморцам хранить деньги в рублях, долларах и евро, причем в равных пропорциях. По их мнению, на курс рубля может повлиять как вторая волна коронавируса, так и риски снижения цен на нефть, если участники ОПЕК снова не договорятся об объемах добычи.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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