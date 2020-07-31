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Экс-кандидат в президенты России назвала "идиотами" тех, кто хранит сбережения в рублях

31 Июля 2020, 09:56 | В России

Тем временем российская валюта стремительно дешевеет

Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак прокомментировала рост курсов доллара и евро к рублю. «Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?», - цитирует её Ura.ru. Собчак при этом привела данные о росте биржевого курса доллара выше отметки в 73 рубля, а евро – выше уровня в 86 рублей.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН посоветовал покупать валюту по курсу 68-70 рублей за доллар, прогнозируя «шоковую девальвацию». Однако с того момента рубль до этих уровней уже не укреплялся.

По мнению Жуковского, к ноябрю-декабрю этого года доллар может уйти в диапазон 80-85 рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: рубль  статистика  трамп  президент  валюта  баррель  доллар  акции  brent  экономика  динамика  фьючерс.собчак  нефть  евро  Центробанк  прогноз 



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