Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банковские карты россиян будут блокировать на месяц
О том, как жить в это время людям никто не подумал
В случае подозрительных транзакций по персональным картам банки будут блокировать их на длительный срок. Соответствующую инициативу кредитных учреждений поддержало Министерство иностранных дел России.
Вопрос обсуждался на прошедшем накануне совещании по вопросам противодействия хищению денежных средств у клиентов. В нем принимали участие представители банков, Центробанка и МВД. Представители кредитных учреждений предложили внести изменения в законодательство, которые позволило бы на 30 дней блокировать карты, куда, предположительно, переводятся украденные деньги.
Полиция поддержала предложение. По словам представителей МВД, им вполне достаточно 30 дней для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, сообщает РБК.
Препятствием для решения вопроса может стать позиция регулятора. По статистике Центробанка, похищенные средства, которые выводятся на другие карты, снимаются уже в первые часы после поступления на счет. Поэтому блокировать карту на месяц бессмысленно: эта мера в большинстве случае будет применяться уже после того, как злоумышленники выведут средства.
"Банк России обсуждает с банками вопрос о совершенствовании процедур возврата денежных средств, выведенных вследствие операций без согласия владельца этих средств. Сейчас говорить о деталях преждевременно", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Банка России.
Среди банков тоже нет единодушного мнения. Часть учреждений считает, что надо приостанавливать именно подозрительную сумму, а не блокировать всю карту. Другая часть выступает за полную блокировку карт. Большинство заинтересованных лиц говорит о необходимости повышения взаимодействия между банками, регулятором и правоохранительными органами.
Срок блокировки еще будет обсуждаться. Его могут изменить как в большую, так и в меньшую сторону. Для решения вопросов создана рабочая группа.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Банковские карты россиян будут блокировать на месяц
- Банки вступились за бизнесменов
- Банкротство больше не спасет должника от преследования банков
- Банки начали блокировать переводы даже на 1000 рублей
- За отказ взять кредит банки стали портить россиянам рейтинги
- Сбербанк резко снизил ставки по вкладам
- Вклады, которые пропали в Сбербанке, хотят вернуть в полном объеме
- Страховку по банковским вкладам расширят
- В банках все чаще стали пропадать вклады россиян
- Российские банки бьют в колокола
Новости раздела
- Банковские карты россиян будут блокировать на месяц
- Доллары и евро опять дорожают
- Банки вступились за бизнесменов
- Банкротство больше не спасет должника от преследования банков
- Стали известны зарплатные амбиции жителей Владивостока
- Из-за холодного лета отпуск россиянам обошелся дороже
- Россиян заставят вернуть часть полученной пенсии
- Рубль все-таки рухнул
- Рухнул еще один банк
- Банки начали блокировать переводы даже на 1000 рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье пополняется список затопленных дорог
- "Мои серёжки с клёнами носит Мария Захарова из МИДа"
- Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной
- Нет уж, дудки!
- Во Владивостоке через аукцион ищут подрядчика на доброе дело
- Власти Владивостока приняли чрезвычайное решение
- Интерпретация права: Тверской райсуд вынес Игорю Пушкареву вердикт не по тем статьям УК РФ?
- Авиагруппу S7 ждут серьезные перемены
- В самом центре Владивостока неожиданно обнаружены незаконные многоэтажные здания
- Хабаровский бизнес вынуждают уходить "в тень"
Вова боится, что народ будет собирать деньги для помощи оппозиции, Навальному , русским патриотам.