Герман Греф: "К концу года доллар подешевеет до 60 рублей"

Глава крупнейшего российского банка выступил с неожиданным прогнозом

По прогнозу главы Сбербанка Германа Грефа, баррель нефти к концу года подорожает до $60, а доллар подешевеет примерно до 60 руб. Об этом он сообщил в интервью федеральному информационному агенству.

Однако Греф признался, что этот оптимистичный прогноз не берет в расчет возможность второй волны коронавируса — она может изменить ситуацию.