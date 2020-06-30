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Герман Греф: "К концу года доллар подешевеет до 60 рублей"
Глава крупнейшего российского банка выступил с неожиданным прогнозом
По прогнозу главы Сбербанка Германа Грефа, баррель нефти к концу года подорожает до $60, а доллар подешевеет примерно до 60 руб. Об этом он сообщил в интервью федеральному информационному агенству.
Однако Греф признался, что этот оптимистичный прогноз не берет в расчет возможность второй волны коронавируса — она может изменить ситуацию.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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