В банках все чаще стали пропадать вклады россиян

Сотрудники банков отдают деньги посторонним лицам

С депозитов россиян начали пропадать крупные суммы денег, пишет «Банки.ру» В самих кредитных организациях назвали такие случаи исключением из правил, а юристы посоветовали не доверять банкам составление доверенности на выполнение действий с деньгами.

Клиент банка С. Сергей рассказал изданию, что с его депозита были досрочно сняты почти 1,5 млн рублей. При этом сотрудники банка рассказали ему, что он лично снял все деньги, однако подпись на документах стояла поддельная, уверен вкладчик.

«Денежные средства со счета вклада были сняты неустановленным лицом. Служба безопасности готовит документы для подачи заявления в правоохранительные органы», — пояснила пресс-служба кредитной организации, уточнив, что клиенту возмещены потери и принесены извинения.

Физлица могут получить наличные при закрытии вклада только по расходному кассовому ордеру. В нем указаны такие же данные, как и в паспорте или других документах, удостоверяющих личность.

«Если подпись под расходным кассовым документом не клиента, то ничего здесь доказывать не надо — банк обязан вернуть деньги. Шансы на это стопроцентные», — заявил партнер юридического бюро Дмитрий Шевченко.

Если же есть сомнения в подлинности подписи, то можно потребовать в суде проведения почерковедческой экспертизы. Проверка также может проводиться и в досудебном порядке. Помимо сверки документов и подписей банки при расследовании таких инцидентов нередко проверяют записи с видеокамер, установленных в отделениях, и решающим фактором в такой ситуации будет срок давности «кражи»: если клиент пришел в банк почти сразу после инцидента, есть шанс «поднять» последние записи, отмечают юристы.