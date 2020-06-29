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Власти признали, что повышение НДС чуть не угробило экономику

29 Июня 2020, 09:22 | В России

Из-за непродуманного увеличения налога показатель роста экономики обвалился вдвое

Когда больше года назад российский бизнес активно протестовал против повышения ставки НДС, чиновники говорили, что все будет хорошо. Власти опровергали все прогнозы бизнеса, утверждавшего, что увеличение НДС приведет к потере в экономике.

Так и вышло, признается в годовом отчете Центробанк. ЦБ сообщает, что рост российской экономики в 2019 году составил 1,3% после 2,5% в 2018 году. Одной из главных причин спада в экономике ЦБ называет повышение НДС. Сильнее всего на темпах роста экономики сказалось, в том числе, снижение на 0,2% добавленной стоимости в операциях с недвижимостью. Хотя годом ранее рост был на уровне 2,6%. ЦБ объясняет это тем, что цены на жилье были высокими, а рост доходов россиян - «сдержанным». Кстати, реальные располагаемые денежные доходы населения, по оценке ЦБ, выросли на 1%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Центробанк  налог  НДС  правительство  потери  экономика 



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