Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Власти признали, что повышение НДС чуть не угробило экономику
Из-за непродуманного увеличения налога показатель роста экономики обвалился вдвое
Когда больше года назад российский бизнес активно протестовал против повышения ставки НДС, чиновники говорили, что все будет хорошо. Власти опровергали все прогнозы бизнеса, утверждавшего, что увеличение НДС приведет к потере в экономике.
Так и вышло, признается в годовом отчете Центробанк. ЦБ сообщает, что рост российской экономики в 2019 году составил 1,3% после 2,5% в 2018 году. Одной из главных причин спада в экономике ЦБ называет повышение НДС. Сильнее всего на темпах роста экономики сказалось, в том числе, снижение на 0,2% добавленной стоимости в операциях с недвижимостью. Хотя годом ранее рост был на уровне 2,6%. ЦБ объясняет это тем, что цены на жилье были высокими, а рост доходов россиян - «сдержанным». Кстати, реальные располагаемые денежные доходы населения, по оценке ЦБ, выросли на 1%.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Власти признали, что повышение НДС чуть не угробило экономику
- Россияне массово забирают валюту из банков
- Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
- Доллар за 120 рублей
- Замораживание вкладов, безработица, доллар по 90 рублей...
- Доллар упадет до 67 рублей после кризиса
- Россиян ждет массовая безработица
- Финансовые власти отказались помогать россиянам реальными деньгами
- Стало известно, какие товары значительно подорожают из-за падения курса рубля
- Рынки отреагировали на сообщение о создании лекарства от коронавируса
Новости раздела
- Власти признали, что повышение НДС чуть не угробило экономику
- Крупнейший банк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам
- В России увеличится ставка налога на доходы физических лиц
- Назван размер пенсий на ближайшие три года
- Выпуск банковских карт в России может стать платным
- Хранить деньги в банках станет практически бессмысленно
- В России могут повысить налог для богатых
- Проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими
- Россияне массово забирают валюту из банков
- Перебои в работе сайта Госуслуг вызвали у граждан много вопросов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Спасение с курорта
- В регионе увеличится количество лабораторий, тестирующих на COVID-19
- В крае продолжается масштабная дезинфекция
- "Ужас! Там же рядом дети ходят"
- Путин выступит с телеобращением перед россиянами
- "Либералы критикуют парад Победы ежегодно, с усердием, похожим на ненависть..."
- "Отмена ВЭФ – повод задуматься"
- В Китае заинтересовались мнением жителей Владивостока
- В столице края хотят построить пять башен
- "Аэрофлот" вновь начал продавать дешевые билеты из Владивостока в Москву