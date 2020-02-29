Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Олигарх назвал реальную ставку ипотеки в России
Российский олигарх: «Наш ЦБ строит свою политику на учебниках макроэкономики середины прошлого века»
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.
По его словам, сегодня даже «самый консервативный» Банк Японии понимает, что «пора готовиться к спаду экономики из-за проблем с коронавирусом».
«Только наш ЦБ строит свою политику на учебниках макроэкономики середины прошлого века. Кто захочет брать ипотеку под 9%, когда ее реальная цена не больше 5%?»
В доказательство о ссылается на материал Reuters о возможных изменениях денежно-кредитной политики Банка Японии из-за сокращения ВВП страны в четвертом квартале прошлого года. По данным источников агентства, из-за вспышки коронавируса и опасности рецессии Банк Японии отказался от цели по инфляции в 2%. В четвертом квартале потребление в Японии снизилось на 2,9%, что наблюдалось впервые за 2019 год.
Новости партнеров
Новости тематики
- Олигарх назвал реальную ставку ипотеки в России
- Банкам дана команда считать всех россиян бандитами, коррупционерами и террористами
- Выбивать долги из россиян будут роботы
- Эксперты предрекали крах 45 банкам к концу 2019 года
- Оплату услуг ЖКХ и связи будут принимать на кассах магазинов
- За должников по кредитам теперь будут отвечать их родственники
- Банковские карты россиян будут блокировать на месяц
- Банки вступились за бизнесменов
- Банкротство больше не спасет должника от преследования банков
- Банки начали блокировать переводы даже на 1000 рублей
Новости раздела
- Олигарх назвал реальную ставку ипотеки в России
- Доллар превысил отметку 65 рублей впервые с 9 октября прошлого года
- Рынки отреагировали на сообщение о создании лекарства от коронавируса
- Крупный банк насмешил приморцев, бросив подачку в доли процента
- В России заговорили об очередной деноминации рубля
- Новую систему пенсионных выплат снова сделали непонятной для населения
- Доллар по 75
- Банкам дана команда считать всех россиян бандитами, коррупционерами и террористами
- Выбивать долги из россиян будут роботы
- Эксперты предрекали крах 45 банкам к концу 2019 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пилот "Владавиа" возвращается на родной аэродром
- Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у троих россиян с Diamond Princess
- В Приморье запахло удобрениями и юанями
- О демографии, миграции и немного о Национальной программе
- Жить в Приморье стало лучше. Жить стало…
- "Луч" сделал ставку на собственную молодежь
- Лазо отправят в топку реформы
- Амнистию паркуют в гаражи
- Cбербанк хочет обанкротить владельца "Трех котов"
- Билеты в бизнес-класс "Аэрофлота" подешевеют