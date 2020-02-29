Олигарх назвал реальную ставку ипотеки в России

Российский олигарх: «Наш ЦБ строит свою политику на учебниках макроэкономики середины прошлого века»

«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.

По его словам, сегодня даже «самый консервативный» Банк Японии понимает, что «пора готовиться к спаду экономики из-за проблем с коронавирусом».

«Только наш ЦБ строит свою политику на учебниках макроэкономики середины прошлого века. Кто захочет брать ипотеку под 9%, когда ее реальная цена не больше 5%?»

В доказательство о ссылается на материал Reuters о возможных изменениях денежно-кредитной политики Банка Японии из-за сокращения ВВП страны в четвертом квартале прошлого года. По данным источников агентства, из-за вспышки коронавируса и опасности рецессии Банк Японии отказался от цели по инфляции в 2%. В четвертом квартале потребление в Японии снизилось на 2,9%, что наблюдалось впервые за 2019 год.